Руйнування в місті катастрофічні: росіяни майже впритул наблизилися до Часового Яру

Російські загарбники наблизилися до Часового Яру Донецької області приблизно на 5 – 7 кілометрів. Місто дедалі більше страждає від артилерійських обстрілів окупантів.

Руйнування у Часовому Яру просто катастрофічні. Про це в етері телемарафону розповіла військовослужбовиця бригади Національної гвардії "Рубіж" Христина Вояк.

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Окупанти наблизилися до Часового Яру

Як зазначила військовослужбовиця, до самого міста ворог вже наблизився на 5 – 7 кілометрів.

Туди вже дуже добре дістає артилерія. Руйнування у місті просто катастрофічні. Це справжнє обличчя "руськаго міра", яке ми спостерігаємо скрізь куди противнику вдається дійти,

– повідомила Вояк.

Водночас на Бахмутському напрямку вже деякий час точаться позиційні бої. За її словами, це означає, що позиції переходять "із рук в руки".

Там, де ворог має частковий успіх, українські бійці намагаються контратакувати та забирати свої позиції назад. Вона також підкреслила, що наразі метою російської армії є захоплення Часового Яру та вихід на кордони Донецької області.

Тактики по всій лінії зіткнення, по фронту – "м'ясні штурми" та другий-третій тиждень спостерігаємо повернення до механізованих штурмів. Подекуди заходить бронетехніка та танкові колони, а також протягом останніх двох тижнів вони застосовують також дрони зі скидами, в яких є сльозогінний газ,

– розповіла військова.

Зокрема, вона зауважила, що на цьому напрямку воює російська 98 повітряно-десантна дивізія та добровольчий російський корпус.

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