Руйнування в місті катастрофічні: росіяни майже впритул наблизилися до Часового Яру
Російські загарбники наблизилися до Часового Яру Донецької області приблизно на 5 – 7 кілометрів. Місто дедалі більше страждає від артилерійських обстрілів окупантів.
Руйнування у Часовому Яру просто катастрофічні. Про це в етері телемарафону розповіла військовослужбовиця бригади Національної гвардії "Рубіж" Христина Вояк.
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Окупанти наблизилися до Часового Яру
Як зазначила військовослужбовиця, до самого міста ворог вже наблизився на 5 – 7 кілометрів.
Туди вже дуже добре дістає артилерія. Руйнування у місті просто катастрофічні. Це справжнє обличчя "руськаго міра", яке ми спостерігаємо скрізь куди противнику вдається дійти,
– повідомила Вояк.
Водночас на Бахмутському напрямку вже деякий час точаться позиційні бої. За її словами, це означає, що позиції переходять "із рук в руки".
Там, де ворог має частковий успіх, українські бійці намагаються контратакувати та забирати свої позиції назад. Вона також підкреслила, що наразі метою російської армії є захоплення Часового Яру та вихід на кордони Донецької області.
Тактики по всій лінії зіткнення, по фронту – "м'ясні штурми" та другий-третій тиждень спостерігаємо повернення до механізованих штурмів. Подекуди заходить бронетехніка та танкові колони, а також протягом останніх двох тижнів вони застосовують також дрони зі скидами, в яких є сльозогінний газ,
– розповіла військова.
Зокрема, вона зауважила, що на цьому напрямку воює російська 98 повітряно-десантна дивізія та добровольчий російський корпус.
Що відбувається на фронті: останні новини
- 4 лютого ISW підтвердив успіхи Сил оборони під Бахмутом і засумнівався у досягненнях росіян. Так, експерти зазначають, що українським силам вдалося вибити росіян із позицій на південний захід від Бахмута.
- Зокрема, оприлюднені 3 лютого кадри з геолокацією показують, як частини ворожої 85-ї окремої моторизованої бригади завдають ударів по наших військових, які діють у місцевості на південний захід від Бахмута. Раніше ця територія перебувала під контролем росіян. Це означає, що захисникам вдалося її повернути.
- Водночас бійці 65 окремої механізованої бригади ЗСУ знищили цілу штурмову групу росіян. Це сталося поблизу населеного пункту Роботине у Запорізькій області.