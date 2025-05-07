Росіяни підібралися ближче до Покровська, але ЗСУ тримають удар, – голова ОВА

Російські військові невпинно намагаються просунутися вглиб України. Наразі їм вдалося наблизитися до Покровська Донецької області.

Однак, українські Сили оборони стримують ворога. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна в ефірі телемарафону.

Дивіться також ЗСУ не дають росіянам дійти до Дніпропетровщини: яка ситуація на Новопавлівському напрямку

Яка ситуація поблизу Покровська

За словами голови Донецької ОВА, зараз в Покровську найскладніша ситуація. Це пов'язано з тим, що росіяни кожного дня обстрілюють українські позиції керованими авіабомбами, ствольною артилерією та FPV-дронами.

Попри це, в місті залишається близько дві тисячі людей, працюють кілька комунальних служб та магазинів. Однак, російські окупанти не дають завезти в Покровськ гуманітарну допомогу та обстрілюють усі автівки, які намагаються в'їхати в місто.

Лише в певний час доби за погодженням із нашими військовими нам вдається завезти гуманітарну та медичну допомогу,

– каже Філашкін.

До слова, раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також прокоментував ситуацію на Покровському напрямку. За його словами, там українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію. Місцями вони змогли перехопити тактичну ініціативу у росіян.