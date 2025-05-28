Росіяни накопичують понад 50 тисяч військових біля Сумщини, щоб "виштовхнути" ЗСУ, – Зеленський

Біля кордонів Сумської області росіяни зосереджують понад 50 тисяч військових, аби прорвати українську оборону, потіснивши Сили оборони.

Про це у середу, 28 травня, у коментарі журналістам заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє 24 Канал.

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Що відбувається біля Сумщини

Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами зазначив, що росіяни зібрали у Курській області найбільші та найсильніші війська. Їхня мета, за його словами, полягає у створенні "буферної зони" глибиною в 10 кілометрів, про яку казав Володимир Путін.

Але у нас там є успіхи. Сьогодні взяли, наприклад, 8 полонених в районі Тьоткіного. Зараз у мене була зустріч із Сирським, начальником Генштабу Гнатовим. Сирський казав, що поповнюють обмінний фонд. Для нас це дуже важливо. І тому ми там діємо, ми там знаходимось,

– сказав він.

Також президент додав, що на цій ділянці росіяни проводять диверсійні операції, проте українські військові дають їм гідну відповідь.

До слова, нещодавно керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко сказав, що окупанти накопичують сили в Курській і Бєлгородській областях. Окупанти ведуть бої у прикордонні Сумщини й Харківщини. Їхня активність супроводжується пропагандою щодо "обвалу фронту".