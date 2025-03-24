Невдовзі можливий наступ, – військовий сказав, де росіяни накопичують чималі ресурси

В Саудівській Аравії 24 березня продовжуються перемовини щодо можливого припинення вогню. Проте росіяни на фронті демонструють повну відсутність наміру дотримуватись імовірного перемир'я.

Про це 24 Каналу розповів командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї бригади "Рубіж" Андрій Отченаш, наголосивши, що росіяни продовжують накопичувати сили та проводити штурми. Також у Вовчанську на Харківщині ворог дотримується тактики малих піхотних груп та не може використовувати бронетехніку, через те, що ЗСУ тримають під вогневим контролем його логістичні шляхи.

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Відсилають на штурми калік та інвалідів

Командир екіпажу БпЛА зазначив, що на лінії оборони, де працює бригада "Рубіж, ворог веде активні штурмові дії, використовуючи техніку.

Наразі росіяни накопичують озброєння, тому невдовзі може бути наступ. Вони намагаються диверсифікувати напрямки своїх штурмів. Очікуємо гарячого фронту з боку Куп'янська – Лиману і готуємося відбити будь-яку атаку,

– пояснив Отченаш.

В перспективі противник спробує здійснити штурм великою кількістю техніки, адже останнім часом він рідко її використовував. Частіше, за словами командира екіпажу, росіяни застосовували так звані "одноразові штурми" – мотоцикли, багі, "Жигулі", УАЗики. Це все можна дуже просто підірвати FPV-дронами.

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Росіяни також застосовують тактику штурму малими групами – від 3 до 8 військовослужбовців. Однак цілком логічною вона була, на його думку, для 2022 року, але не для 2025-го за наявності великої кількості безпілотних авіаційних комплексів.

Противник намагається невеличкою групою максимально близько підійти до української позиції, там накопичитися і тоді вже продовжувати свої штурмові дії. Проте 80 – 90% ворожих штурмовиків ліквідуються бійцями бригади "Рубіж". Вони на навіть не встигають підійти до тих точок, звідки планували розпочати свої штурмові дії.

Також у росіян не все добре з кількістю особового складу. Свідченням цього є те, що вони присилають на штурмові дії калік, інвалідів, військовослужбовців після поранення,

– розповів Андрій Отченаш.

Це, на його думку, вчергове доводить жорстоке ставлення російського офіцерського складу до солдатів. Вони взагалі забувають про поняття людяності, адже їхня мета – за будь-яку ціну виконати завдання. Наприклад, звільнити населений пункт, зруйнувавши його під нуль.

Нагадаємо, що 20 березня на Куп'янському напрямку українські сили оборони відбили штурм російських окупантів, які рухались на броньованій техніці. Операцію здійснили бійці окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" спільно з воїнами 43-ї ОМБр, не допустивши ворога до українських позицій. Внаслідок удару росіяни втратили кілька бронемашин.