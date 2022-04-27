Росіяни намагались наступати біля Ізюму та Курахового, але зазнали невдач
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російська армія продовжує активно наступати на ізюмському напрямку, на Харківщині, а також біля Курахового в Донецькій області.
Наступ провалився
Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних сил України. У відомстві розповіли деталі наступальних дій противника.
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На напрямку Ізюм – Барвінкове окупанти здійснили спробу наступу в районі Нової Дмитрівки. Успіху не мають, зазнали втрат та відійшли,
– йдеться у повідомленні.
Обстріли Донеччини продовжуються
Втім, на Донецькому і Таврійському напрямках, за даними Генштабу, ворог продовжує обстріли позицій українських військових вздовж лінії зіткнення із мінометів та ствольної артилерії.
Росіяни також здійснили невдалу спробу прориву оборони наших захисників у районі Курахового.
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