"Результат інформаційної нестабільності": ворог намагався провести контрнаступ на Херсонщині

У ЗСУ просять українців зберігати тишу щодо операцій, які відбуваються на Півдні. Через розповсюдження зайвої інформації ворог спробував контратакувати на Херсонщині, проте наші захисники дали відсіч.

Про актуальну ситуацію на Херсонщині повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі всеукраїнського телемарафону. Вона наголосила: лише після реалізації планів військових, про них можна повідомляти.

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Ми не стоїмо на місці, – Гуменюк про ситуацію на Херсонщині

Це найголовніше правило цієї війни, адже вона є і гібридною. Інформаційний фронт – такий самий напружений, як і бойові позиції,

– зауважила Гуменюк.

Основні плани української армії залишаються ті самі – завдати удару та вигнати ворога. Керівниця пресцентру Сил оборони Півдня додала, що українські військові на Херсонщині не стоять на місці.

Ворог спробував наступати у Бериславському районі

Гуменюк розповіла, що саме "інформаційна нестабільність певних осіб" викликала контрнаступ ворога у Бериславському районі 24 липня. Проте ці спроби противника були безуспішними.

Ми укріпились на своїх позиціях, а росіяни ретирувались на напевно вже крайній свій рубіж оборони і укріпились там залізобетонними конструкціями,

– розповіла керівниця об'єднаного пресцентру.

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Ситуація на Херсонському напрямку: коротко

За інформацією британської розвідки, перед російським командуванням стоїть вибір – посилити наступ на Сході чи оборону на Півдні.

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань зауважив, що, попри всі намагання, окупанти в регіоні лише роблять вигляд, що готуються до референдуму, адже насправді у них – паніка.

Через атаки українських військових по мостах, їх в пришвидшеному режимі намагаються полагодити росіяни. Адже наразі доставка важкої техніки на правий бік Дніпра заблокована.

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