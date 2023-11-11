Росіяни атакували "Іскандером": на підльоті до Києва збили ракету, ще 2 впали в полі в області
Російські загарбники вдарили по Києву вранці 11 листопада. Місцева влада розповіла, що вороги атакували регіон балістичними ракетами "Іскандер".
У Київській міській військовій адміністрації уточнили, що Росія вдарила по Києву ракетою після тривалої паузи в 52 дні. Мер Києва Віталій Кличко писав про роботу ППО в місті, пише 24 Канал.
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Що відомо про атаку на Київську область
У Київській міській військовій адміністрації розповіли, що вранці 11 листопада вороги намагалися завдати по Києву ракетного удару, запустивши орієнтовно о 8:00 11 листопада балістичну повітряну ціль типу "Іскандер" у напрямку столиці.
До Києва ракета не долетіла, сили та засоби протиповітряної оборони знищили її на підльоті до столиці. За попередньою інформацією – руйнувань та постраждалих не має,
– заявили в КМВА.
У обласній військовій адміністрації розповіли, що в Київській області:
- немає влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури;
- в одному з районів дві ракети влучили в поле між двома населеними пунктами.
"За оперативною інформацією, вибуховою хвилею пошкоджено 5 приватних житлових будинків. Зокрема, покрівлі, вибиті вікна. Також є незначні пошкодження господарських приміщень та одного з приватних підприємств", – пояснили у КМВА.
Там пообіцяли допомогти людям, чиє майно пошкодила Росія. Своєю чергою оперативні служби збирали дані про наслідки атаки.
У поліції показали пошкодження будинків внаслідок російського обстрілу. Правоохоронці розповіли, що вони оглядають місця події та фіксують наслідки атаки Росії.
Наслідки атаки росіян по Київській області / Фото поліції
Росія атакувала Київ: коротко
- Орієнтовно о 8 годині ранку 11 листопада Росія вдарила ракетами по Києву. Тільки після вибухів у регіоні оголосили повітряну тривогу.
- Мер столиці Віталій Кличко пояснив, що вибухи пролунали на лівому березі столиці. За попередньою інформацією, спрацювали сили ППО по балістиці. Згодом він уточнив, що наші військові збили ворожу ракету біля Києва.
- Повітряні сили ЗСУ розповіли, що ворог запустив ракети з Курська чи Брянської області. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що у столиці було видно роботу протиповітряної оборони. Зокрема, там спрацював Patriot.