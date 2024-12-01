Знищено десятки окупантів: Нацгвардія відбила масований штурм росіян на Харківщині

Бійці Національної гвардії України відбили штурм окупантів у Харківській області. Українським військовим вдалося знищити 3 ворожих БМП і 45 окупантів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на командувача Нацгвардії Олекандра Півненка. За словами військових, бойові машини піхоти були знищені, а рештки вцілілої піхоти добили БпЛА та артилерія.

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Окупанти намагалися штурмувати українські позиції

В Нацгвардії розповіли, що зранку 30 листопада ворог здійснив невдалу спробу штурму позицій 13-ї бригади НГУ "Хартія" на Харківщині.

Зазначається, що російські війська силами понад взвод піхоти за підтримки трьох одиниць БМП-3 намагалися атакувати підрозділи українських військових.

Завдяки організації системи розвідки Сили оборони України у складі "Хартії" та 92 ОШБр завчасно виявили колону та нанесли вогневе ураження артилерією та ударними дронами,

– ідеться в повідомленні.

За словами військових, втрати ворога за ранок склали 3 БМП, 29 загиблих і 16 поранених.

До речі, раніше також стало відомо, що росіяни форсували Оскіл біля Масютівки та створили ще один плацдарм на Харківщині. Аналітики DeepState повідомили, що окупанти намагаються укріпитися південніше Дворічної.