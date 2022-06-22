Росіяни намагалися штурмувати Вуглегірську ТЕС: українські воїни відбили наступ

Українські військові продовжують титанічно протистояти російській агресії. Упродовж минулої доби ЗСУ вдалось відбити низку спроб штурму з боку ворога. Зокрема, поблизу Вуглегірської ТЕС.

Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу від 22 червня. Нашим військовим вдалось відбити атаки ворога, а також змусити його відійти.

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Окупанти йшли штурмом на Вуглегірську ТЕС

Українські військові на напрямку Миронівка – Семигір'я провели успішну операцію. Їм вдалось відбити штурм ворога у напрямку Вуглегірської ТЕС. Крім того, російські загарбники завдяки нашим військовим не просунулись у бік Молодіжного – Катеринівки. Ба більше, їм довелось відійти.