Росіяни намагаються десантуватися на Півдні України, – Данілов

27 лютого 2022 , 09:44
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Джерело:

фейсбук Олексія Данілова

Росіяни продовжують атакувати Україну під час повномасштабної агресії. Олексій Данілов повідомив, що десант Росії намагається приземлитись на Півдні України.

Секретар РНБО зауважив, що триває вже 4 день національного спротиву. Ворог ж не намагається відступити, а лиш провокує.

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Данілов: Війська і тероборона дають відсіч

Українські військові відчайдушно дають відсіч спробам приземлення російських десантників. До них приєдналась і територіальна оборона.

Вони пліч-о-пліч не дають ворогу шансу на висадку десанту та подальшої атаки на територію України.

На Півдні українські війська і ТРО дають відсіч спробам десантування,
– наголосив Данілов.


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Автор: Роман Стек