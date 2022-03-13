Росіяни намагаються досягти бодай чогось, щоб відзвітувати командуванню, – Маляр

Ганна Маляр заявила, що російським окупантам не вдалося досягнути миттєвих результатів. Тому вони намагаються досягти бодай чогось, щоб звітувати своєму командуванню.

Заступниця міністра оборони Маляр зауважила, що російські загарбники спробують закріпитись на рубежах тимчасово зайнятих територій. Тут дуже важлива позиція місцевої громади.

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Оскільки миттєвих результатів ворог не досяг, зараз вони намагаються досягти бодай чогось, аби звітувати своєму командуванню,

– наголосила Маляр.

Вона зауважила, що Токмак, Мелітополь, Херсон не дають ворогу реалізовувати такі плани.

Маляр наголосила: ворожа армія руйнує міста, села, цивільну інфраструктуру. Росія намагається залякати українців. Водночас українська нація – незламна.

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