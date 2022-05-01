Росіяни намагаються обміняти елітну нерухомість у Лондоні на житло у Дубаї, – FT

Російські багатії намагаються обміняти свою елітну нерухомість у Лондоні на житло у Дубаї. При цьому вони хочуть обійти фінансові обмеження, впроваджені проти них Заходом.

Зазначається, що еміратські рієлтори уже кілька тижнів моніторять нетипові оголошення, серед яких, зокрема, лондонський особняк вартістю 34 мільйони фунтів стерлінгів та апартаменти за 8 мільйонів фунтів стерлінгів. Їх розміщують росіяни, де вказують, що готові обміняти цю нерухомість на житло в ОАЕ, уникаючи при цьому банківських розрахунків та фінансового контролю.

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Співпрацювати з росіянами в ОАЕ за такою схемою готові далеко не всі

Щоб підвищити привабливість угод, російські власники лондонських житлових площ пропонують великі знижки і готові обмінюватись на нерухомість у Дубаї зі значно меншою квадратурою. Однак у рієлторів є сумніви і щодо організації подібних угод, і щодо попиту – чи захочуть резиденти ОАЕ таким чином ризикувати.

Наразі близько 1 тисячі громадян Росії і юридичних осіб потрапили під санкції, решті загрожують подальші перевірки, а також труднощі при грошових переказах й у відкритті банківських рахунків.

Я дуже сумніваюся, що подібне може спрацювати – у Лондоні новим власникам доведеться надати надто багато документів. Разом з тим ситуація демонструє, як далеко росіяни готові зайти, щоб оминути фінансові розрахунки,

– заявив бізнесмен із Дубая, якому такі об'єкти у Лондоні пропонував місцевий рієлтор.

За словами одного з юристів, складнощі зі здійсненням таких операцій можуть виникнути через додаткові платежі – збори та інші комісійні з угод як з боку Лондона, так і збоку Дубая.

Разом з тим інший фахівець підкреслив, що якщо "продавець" не перебуває під санкціями, то такі угоди обміну можна укладати – вони є цілком законними.

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Росіяни масово переїжджають у Дубай

До слова, Дубай став улюбленим притулком заможних росіян та їхніх статків після повномасштабного вторгнення Росії в Україну та впровадження Заходом санкцій проти країни-агресорки. ОАЕ прийняли нейтральну позицію і не застосували проти Росії жодних обмежень.

Ми спостерігаємо приплив російських клієнтів з початку війни в Україні (з 24 лютого – ред. 24 канал), і нам довелось навіть створити спеціальний російський офіс для їхнього обслуговування,

– розповів партнер дубайської юридичної компанії BSA Ahmad Bin Hezeem & Associates Майкл Кортбаві.

Крім того, юрист додав, що закриття великих міжнародних юридичних компаній у Росії спричинило появу багатьох "талановитих людей, доступних для найму".

Разом з тим засновник агентства нерухомості Driven Properties Абдулла Аладжаджі повідомив виданню, що його компанія зафіксувала різке зростання вартості угод від березня 2022 року – підприємець пов'язує це, зокрема, з масовим переїздом громадян Росії у Дубай.

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