Черговий інформаційний тероризм: у мережі поширюють фейкову розсилку нібито від імені СБУ
Джерело:Центр протидії дезінформації
росіяни продовжують спроби посіяти паніку серед українців. Для цього вони дуже активно використовують соцмережі, де намагаються діяти від імені українських структур.
російські окупанти зберігають активність не лише на лінії зіткнення, а й на інформаційному фронті. Підлий ворог намагається використати проти українців усі можливі способи ведення психологічної війни.
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Нова фейкова розсилка від російських окупантів
Центр протидії дезінформації повідомив про те, що російські окупанти почали поширювати у соцмережах фейкові повідомлення від СБУ. В них йдеться про те, що в Україні "з'являються нові правила, тому всі дзвінки будуть записуватись, а також всі месенджери будуть моніторитись".
Ця інформація – вигадка росіян. Вони хочуть здійснити психологічний тиск на мирне населення та дискредитувати керівництво країни.
Громадян закликають бути дуже пильними та довіряти лише офіційним джерелам.
Війна росії з Україною: останні новини
- Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович повідомив про те, що ЗСУ ще не розпочали повноцінного контрнаступу. Він переконаний, що коли він таки розпочнеться, то сотні тисяч росіян опиняться у полоні.
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