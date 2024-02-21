Росіяни намагаються відбити Роботине: розвідка Британії розповіла про активізацію окупантів

Російські загарбники не полишають спроб атакувати позиції наших захисників на Запорізькому напрямку. Наразі окупанти продовжили й, радше за все, посилили наступ біля села Роботине.

У серпні 2023 року ЗСУ повністю звільнили населений пункт Роботине від окупантів. Бійці продовжували рух південно-східніше населеного пункту та південніше Малої Токмачки. Наразі ж ворог активізувався на цьому напрямку.

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Окупанти намагаються відбити Роботине

За даними британської розвідки, сухопутні війська Росії продовжили і, ймовірно, посилили наступ у напрямку села Роботине, яке раніше було відбито Збройними Силами України. З того часу село залишається на лінії фронту.

Повідомляється що російська 58 загальновійськова армія та російські повітряно-десантні війська (ВДВ – 24 Канал), що діяли в цьому районі, зазнали тяжких втрат під час українського контрнаступу.

Втім, Міноборони Британії розповіло, що наразі темп бойових дій, що з того часу знизився, різко зріс. Радше за все, зусилля Росії з вербування, що продовжуються, дозволили окупантам відновитися на цьому напрямку.

За останній тиждень російські сили посилили атаки на кількох точках лінії фронту, ймовірно, з метою розтягнути українські сили,

– мовиться у повідомленні.

Росіяни активізувалися біля Роботиного / Скриншот 24 Каналу, DeepStateMAP

Раніше військовий експерт Роман Світан припустив, що наразі у росіян ще є щонайменше 2 напрямки, де вони спробують за місяць – півтора вирівняти фронт.

Зокрема, окупанти кинуть максимальну кількість сил і засобів у район Роботиного, а також тиснутимуть поблизу Кремінної. А по Авдіївці, ймовірно, зупиняться.

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