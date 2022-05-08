Росіяни намагаються захопити низку населених пунктів на Сході: успіху не мають

Найбільш активним ворог був на Донецькому та Таврійському напрямках. Безуспішно намагався взяти Олександрівку, а також закріпитись у Шандриголово. Проте це, кажуть у ЗСУ, ворогу не вдалось.

Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, вороги активізували бойові дії протягом останньої доби. Головна мета противника – скувати дії нашої оборони.

До теми Окупанти зосередилися на спробах знищити аеродромну інфраструктуру України

На Лиманському напрямку окупанти хотіли захопити Олександрівку

На Лиманському напрямку російські військові прагнули повністю захопити Олександрівку.За підтримки артилерії також росіяни планували закріпитись на північній околиці Шандриголово. Проте в жодному з цих випадків вони успіху не мали.

На Сєвєродонецькому напрямку російські військові хочуть захопити Рубіжне. На Попаснянському – зайняти позиції в Попасній. Також сили противника наступають у районі Новоселівки, там тривають бої. Не вдається росіянам покращити свої позиції у районі Новомихайлівки, що на Курахівському напрямку.

Вороги намагаються утримати зайняті позиції на Півдні

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог проводив повітряну розвідку в районі Оріхова, Гуляйполя, Комишувахи, Ясної Поляни. 15 батальйонних тактичних груп противника пробують утримати свої позиції на Південнобузькому напрямку. Армійську авіацію російські війська застосували поблизу Кар'єрного.

Також росіяни обстрілюють у напрямку українських військових з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

У Генштабі наголосили, що морально-психологічний стан окупантів – дуже низький. Росіяни зловживають алкоголем та часто вдаються до дезертирства.

Актуально У бухті Севастополя стоїть російський великий десантний корабель з ознаками пошкодження

Втрати окупантів у війні в Україні: коротко

Станом на 8 травня ЗСУ знищили близько 25 500 російських військових. Також наші захисники ліквідували 1 130 танків, 199 ворожих літаків, 156 гелікоптерів та 12 катерів та кораблів.

У Запорізькій області російські військові обстріляли власні позиції з вогнеметної системи "Сонцепек".

Захисники Маріуполя повідомили, що вони знищили 2500 ворогів, ще 5 тисяч поранили.

У британській розвідці зазначили, що на фронті часто гине старше військове командування Росії. Вони змушені виходити на поле бою, бо дії армії – дуже не злагоджені. В результаті, через загибель командирів, управління підрозділами передають людям без належних знань та досвіду.

Дізнайтесь у відео: чим окупанти займаються на окупованій Херсонщині