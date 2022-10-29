Зі 128 людей залишилося тільки 12: окупанти знову нарікають на командувача Лапіна

Ліквідація окупантів на всіх напрямках триває. Збройні Сили України продовжують знищувати ворога та їх техніку. Відповідно армія загарбника має проблеми з особовим складом.

Росіяни нарікають на Лапіна

Очевидно, що в поразках завжди є крайні – зараз в Росії це генерал-полковник Олександр Лапін. Він відомий тим, що погрожував пістолетом командиру одного з підрозділів "мобіків", який без наказу відступив із передової в Луганській області.

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Так, у соціальних мережах росіяни продовжують критикувати російське командування. Дружина одного із окупантів військової частини 91711 звернулася із закликом про допомогу, адже, за її словами, всі знають про ситуацію, але ніхто нічого не робить.

З 128 людей залишилося 12. Командири і офіцери зразу їх кинули. Вони вже 2 дні намагаються зв'язатися з нашими військовими,

– написала росіянка.

Вона додала, що загарбники дісталися до Макіївки, але там їх класифікували як дезертирів. Наразі на зв'язок вони не виходять, а російські військкомати розводять руками і не можуть нічим допомогти.

Так-от, врешті-решт, жінку цікавить де ж подівся Лапін. Ймовірно, росіянка гадає, що він у ситуації, що склалася, зможе внести свою лепту. Не хотілося б її розчаровувати, але втікачі та боягузи не здатні ні на що, а її чоловіка точно повернуть додому, щоправда, можливо, вже у чорного пакеті.



Окупанти знову нарікають на командувача Лапіна​ / Скриншот із російських соцмереж

Лапін приставив пістолет до голови одного із командирів

Напередодні групу російських мобілізованих відправили до Сватового району, де вони потрапили під інтенсивний обстріл української армії. Він тривав півтора дня. Зрештою "мобіки" вирішили відступити до Сватового, оскільки не було жодних офіцерів і командування.

За словами одного із окупантів, вони стояли на заправці, коли до них приїхав генерал-полковник Лапін зі своєю охороною. Дізнавшись про відступ, Лапін приставив пістолет до голови командира п'ятої роти лейтенанта В. із вимогою йти назад, а також від нього звучало чимало образ.

Втрати ворога станом на 29 жовтня

Не дивно, що в російського командування істерика, адже ЗСУ завдають серйозних втрат їхній армії. Станом на 29 жовтня вже ліквідували 70 250 загарбників, лише за минулу добу – 550 окупантів. Чимало втрат і у військовій техніці. На брухт наші військові за цей час перетворили:

танків – 2659 (+19 одиниць)

бойових броньованих машин – 5401 (+23 одиниці);

артилерійських систем – 1708 (+9 одиниць);

РСЗВ – 380 (+1 одиниця);

засобів ППО – 195 (+3 одиниці);

літаків – 273 (+1 одиниця);

гелікоптерів – 252 (+1 одиниця);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1406 (+5 одиниць);

крилатих ракет – 351;

кораблів та катерів – 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4107 (+19 одиниць);

спеціальної техніки – 152 (+1 одиниця).

При цьому у Генеральному штабі ЗСУ зауважили, що дані уточнюються, оскільки у зонах ведення активних бойових дій вести чітку статистику складно.

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