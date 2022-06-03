Росіяни настільки здичавілі, що крадуть в українців навіть магніти з холодильників

Російські окупанти вивозили з України пральні машинки, унітази, телевізори й іншу техніку. Однак тепер їхня дикість дійшла до ручки – росіяни передають рідним магніти на холодильник.

Оскільки окупанти не мають грошей на поїздки за кордон, то цілком вдовольняються іноземними магнітиками. Хоч чимось зможуть перед сусідами похвалитися.

До теми "Взяли танкіста, допитали й на**й розстріляли": розвідка перехопила моторошну розмову росіян

Є*ать, такі мандрівники, – росіянин про українців

Жалюгідну розмову російського окупанта Тимура з братом перехопили фахівці Служби безпеки України.

Я магнітиків набрав. Ми, коли в домі поселилися, вони, є*ать, такі мандрівники: були в Китаї, Італії, Парижі. До*уя, короче, де були,

– з захопленням розповів ворожий боєць.

Він додав, що окупанти крадуть в Україні геть усе. Сам Тимур напхав цілу сумку косметичних кремів. Хотів привезти їх матері та жінці, але та згоріла, а разом з нею ще 10 кавових машинок. Це неабияк засмутило росіянина, адже він планував на цій техніці розбагатіти. Загарбник з гіркотою розповідав, як вони продали б цю техніку і скільки грошей заробили б. Брат окупанта весело закликав брати геть усе.

"Могли б зараз реально багатими стати", – сказав мародер.

До речі, він вже навіть встиг порахувати, скільки грошей міг би заробити на продажі вкраденого в українців. На щастя, здійснити свої мрії російському окупанту не вдалося.

У Службі безпеки України порадили росіянину думати не про сумку з кремами, а про те, чи повернеться додому живим. Адже мертвому вже жоден крем не допоможе.

Дивіться відео жалюгідної розмови окупанта з братом:

Читайте також Вкрали дублянку й вудку: окупанти хапають все, що бачать, коли їх починають гнати ЗСУ

Росіяни вивезли з ЧАЕС обладнання на мільйони доларів

Весною окупанти понад місяць перебували на території Чорнобильської атомної електростанції. Покинувши її, росіяни вивезли або знищили обладнання на 135 мільйонів доларів:

698 комп'ютерів;

344 автомобілі;

1 500 дозиметрів радіації;

майже всі засоби пожежогасіння;

програмне забезпечення.

Вкрадене програмне забезпечення було розроблене спеціально для ЧАЕС, замінити його неможливо. Деякі важливі робочі процеси місцевих лабораторій без цього обладнання наразі практично неможливі – зокрема, моніторинг рівня радіації.

Це може вас зацікавити – російські мародери продають в інтернеті олімпійку збірної України: відео