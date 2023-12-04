Росіяни зайшли в Хромове та Степове: як за тиждень змінилась карта фронту

Російські війська продовжують тиснути на українських захисників по всій лінії фронту – від Запоріжжя й до Куп'янського напрямку. Місцями ворог, на жаль, має часткові успіхи.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень 26 листопада – 3 грудня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

Варте уваги Таємний проєкт Кремля․ Дезертирство, п'яні перестрілки, втрати: чим живе нова бригада Росії

Наступ росіян на Авдіївку

Авдіївка залишається ключовою ціллю для Кремля перед президентськими виборами в Росії, які відбудуться вже у 2024 році. Ворог продовжує кидати все нові сили на цей напрямок з надією оточити й захопити українське місто.

Як і в попередні тижні, найбільші успіхи ворог тут має на північному фасі наступу. Плацдарм російського наступу тут постійно розширюється, а в останній тиждень противник зміг зайти в Степове. Нині бойові дії тривають вже в самому селі.

Крім того, ворог намагався наступати й з Водяного в північному напрямку. Втім, тут росіяни отримали гідну відповідь від українських захисників і замість успіхів зазнали лише втрат.

Росіяни зайшли в Степове: дивіться карту

Наступ на флангах Бахмута

Так само ворог продовжує свої наступальні зусилля й на підень і північ від Бахмута. Поки що ворог має найбільші успіхи на північному фланзі. Тут російські війська змогли зайти в Хромове. Російські воєнкори вже відзвітували про "асвабаждєніє" села, але такі заяви є надто передчасними.

Крім того, ворожі війська просуваються й у бік Богданівки. Не зупиняються росіяни й на південному фланзі від Бахмута. Тут ворог має намір знову захопити Кліщіївку та Андріївку, які Сили оборони України звільнили лише у вересні.

Очевидно, ворог прагне не лише нівелювати літні здобутки українських військ, а й убезпечити для себе Бахмут. Адже саме оточення міста з південного й північного флангів було одним з завдань українських військ під час наступальної кампанії.

Росіяни наступають довкола Бахмута: дивіться карту

Лиманський напрямок

Ще одним місцем ворожого удару став Лиманський напрямок. Скориставшись ротацією українських підрозділів, російські війська розпочали наступ на цьому напрямку.

Ворогу вдалося зайняти багато позицій у напрямку Тернів та Ямполівки. Ця ситуація дещо ускладнює оборону для українських військ, які тепер все більше притиснуті до річки Жеребець.

Наступ росіян на Лиманському напрямку: дивіться карту