Починають скаженіти та біжать своїми замінованими полями: НГУ про окупантів під Бахмутом

Росіяни продовжують сунути на Бахмутському напрямку. Ворог кидає на штурми позицій Сил оборони свою піхоту хвилями. Правда, під час відступу окупантам доводиться бігти своїми ж замінованими полями.

В ефірі каналу "Еспресо" начальник штабу артилерії 4 бригади Національної гвардії України Денис "Рубіж" Нагорний розповів детальніше про ситуацію. Він зазначив, що ворог намагається посилити тиск на наших військових.

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Втікають своїми замінованими полями

За його словами, російські військові активно використовують загороджувальні загони. Також вони мінують шляхи відступу для своїх же бійців.

Він додав, що ворог не звертає увагу на втрати у живій силі, а також техніці, коли постійно йде на штурм у районі Бахмута.

Росіяни не в змозі логістично забезпечити ту кількість осіб, яку вони нагнали. Ворожі штурмові групи й групи копачів починають скаженіти. Вони біжать власними замінованими полями,

– розповів начштабу 4 бригади НПУ.

"Рубіж" детальніше розповів про мінування. Він зазначив, що бійці так званої "другої армії світу" навмисне мінують шляхи відступу. Таким чином піхота ворога просто не може відходити, коли здійснює штурм. Крім того, за цими "штурмовиками" ставлять ще й кулеметників.

Попри власні втрати, противник продовжує атакувати,

– каже Нагорний.

За словами "Рубежа", наші військові на Бахмутському напрямку на фоні погіршення погодних умов перейшли до позиційної оборони. Він додав, окупанти намагаються тиснути на логістику Сил оборони. Також посилилися поливання вогнем наших позицій.

Ворог продовжує проводити мінування, посилює вплив БпЛА типу "Ланцет". І це попри контрбатарейну боротьбу ЗСУ,

мінування. "Рубіж" констатував, що нашу піхоту загарбники закидують "власним м'ясом".

Зауважимо, що російські бійці розпочали третю хвилю наступу на Авдіївському напрямку. Як зазначають наші військові, внаслідок цього різко зросли втрати як серед живої сили, так і техніки загарбників.