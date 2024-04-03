Росія наступає на Часів Яр: командир батальйону "Ахілес" окреслив загрози у разі його окупації

Після захоплення російськими військами руїн Авдіївки, вони продовжують сунути вперед. Тому зберігається загроза того, що ворог може окупувати Часів Яр. Командир батальйону "Ахілес" розповів, чим це загрожує.

В ефірі Суспільне Спротив командир батальйону "Ахілес" Юрій Федоренко розповів, які загрози чигають у випадку, якщо російські військові окупують Часів Яр на Донеччині. Дізнайтеся, які можливості це відкриє для ворога.

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Часів Яр – на панівній висоті

У випадку, якщо ворожому війську вдасться захопити Часів Яр, який перебуває на панівній висоті, в окупантів буде вогневий контроль над Краматорськом, Дружківкою та Костянтинівкою.

Основний напрямок своїх зусиль противник націлив у напрямку Часового Яру. Чому, бо то є панівна висота. Вона дає можливість організувати дві ключові речі. Перше взяти під вогневий контроль решту міст, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка. І організувати плацдарм для подальшого просування,

– зазначив Федоренко.

За його словами, російське військо основну ставку робить на удари по Часовому Яру КАБами. Це пов'язано з тим, що саме цей вид озброєння мав вирішальне значення на Авдіївському напрямку.

"Якби не КАБи, або у нас була можливість збивати ворожу авіацію, Авдіївка встояла б. Коли на тебе падає 500 кілограмів майже безшумно, це дуже потужний вибух. А якщо вона падає в ціль, в нашу позицію, то дуже малоймовірно, що позиція після того вистоїть", – додав комбат Федоренко.

Як зазначив командир батальйону, російські військові не лише завдають авіаударів. Паралельно вони також проводять штурми населених пунктів Богданівське, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка, але там успіхів ворог не має. Федоренко додав, що в Іванівському бої за окремі вулиці точаться постійно.

Раніше Федоренко зазначив, що якщо наші військові отримають додаткову кількість боєприпасів, то їм вдасться реалізувати сценарій, який був у цей же період у 2023 році. Тоді ворог був орієнтовно на тих же рубежах, але трохи далі. І тоді нашим захисникам вдалося стабілізувати ситуацію та відкинути загарбників майже на 5 кілометрів по флангах від Бахмута.