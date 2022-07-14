ЗСУ відбили штурм на 2 напрямках, але росіяни наступають на Кам'янку, де мають частковий успіх

Українські військові продовжують мужньо протистояти російській агресії. Упродовж минулої доби ворог наступав на Кам'янку, де йому вдалось досягнути бодай якогось успіху. Точаться бої наразі за Верхньокам'янське.

Про це свідчать дані Генштабу. Їх опублікували у ранковому зведенні від 14 липня.

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На Краматорському напрямку бої тривають

Наразі досить неспокійно на Донеччині. Повністю захопити її територію – черговий план ворога. Тож там окупанти з усіх сил намагаються наступати, але наші військові дають окупантам гідну відсіч.

На Краматорському напрямку, наприклад, не вщухають обстріли зі ствольної та реактивної артилерії. Загарбники б'ють по районах Григорівки, Сіверська, Краматорська, Верхньокам'янського, Закітного, Серебрянки, а також Спірного. Використовували російські бійці також авіацію. Ударів зазнали райони Верхньокам'янського та Маяків. Якщо вже заговорили про Верхньокам'янське, то тут окупанти ведуть наступ. Наразі тривають бойові дії.

Неспокійно також на Курахівському, Павлівському, а також Запорізькому напрямках. І хоч активних бойових дій упродовж минулої доби там не спостерігалось, певних успіхів ворогові досягнути таки вдалось.

Там загарбники наступали у напрямку Кам'янки. Просування ворога там таки мало певний, хоч і частковий, результат. Зауважимо, що неподалік цього населеного пункту, а також Авдіївки російські бійці ще й завдавали авіаударів.



Карта бойових дій поблизу Кам'янки / Скриншот liveuamap

До слова, обстріли фіксували також неподалік Новомихайлівки, Времівки, Залізничного, Ольгівського, Темирівки, Гуляйпільського, Малинівки, Гуляйполя, Кам'янського, Малих Щербаків, Новоандріївки, а також тієї ж Кам'янки.

Обстріли не вщухають також на Бахмутському напрямку. Там ворог з танків, ствольної та реактивної артилерії бив по районах Новолуганського, Нью-Йорка, Покровського, Веселої Долини, Соледара, Берестового, Веселого, Виїмки, Семигір'я, Вершини та поблизу Вуглегірської ТЕС. З авіації окупанти атакували райони Нью-Йорка, Івано-Дар'ївки, а також Семигір'я.

У Генштабі також повідомили, що ЗСУ вдалось відбити штурм окупантів у напрямку Кодеми та Вершини.

Оскільки ми заговорили про відбиті наступи, то було б несправедливо оминути увагою втрати ворога. Упродовж чотирьох місяців наші захисники та захисниці ліквідували майже чотири десятки тисяч загарбників і ця цифра росте з кожним днем.

Лави "двохсотих" окупантів ростуть

Від початку повномасштабного вторгнення вдалось знищити 37 570 російських бійців. Зауважимо, що ця цифра приблизна, адже підрахувати точні втрати ворога у зонах проведення активних бойових дій просто неможливо.

Крім того, українські військові виводять з ладу техніку окупанта. На брухт уже перетворили 1 649 танків, 3 832 бойових броньованих машин, 839 артилерійських систем, 247 РСЗВ, а також 109 одиниць засобів ППО.

А ще на балансі ворожої армії на 217 літаків, 188 гелікоптерів, 678 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 155 крилатих ракет, 15 суден, 2 704 автомобілі й автоцистерни, а також 67 одиниць спеціальної техніки менше.

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