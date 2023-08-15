Україна перекидає резерви під Куп'янськ, – Череватий про ситуацію на Харківщині

Наразі Україна перекидає свої резерви під Куп’янськ. Все для того, щоб унеможливити рух російських окупантів.

Про те, що відбувається біля Куп'янська в ефірі телемарафону розповів представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Про це пише 24 Канал.

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ЗСУ перекидають резерви під Куп'янськ

Череватий розповів, що українські сили отримали чіткі накази на побудову ешелонованої оборони під Куп'янськом.

Посилено наші вогневі позиції, надано певні методичні рекомендації, перекинуто резерви. Тому це дозволило унеможливити рух ворога,

– сказав Череватий.

Напередодні у Генштабі ЗСУ повідомили про те, що окупанти намагались наступати на Куп'янському напрямку.

Що відбувається біля Куп'янська

15 серпня російські загарбники спробували наступати в районах південно-східніше Вільшан та східніше Петропавлівки Харківської області. Проте українським воїнам вдалося відбити наступ ворога.

За словами Сергія Череватого, на Куп’янському напрямку російські окупанти використовують проти ЗСУ "м’ясні штурми". Відомо, що окупанти зосередили потужне угруповання на Лимано-Куп'янському напрямку. Там перебуває близько 100 тисяч особового складу ворога.

Наразі біля Куп'янська тривають запеклі бої, однак намагання ворога зайти в місто – марні.

Станом на зараз Куп'янський напрямок є епіцентром бойових дій. Тож у Куп'янському районі оголосили евакуацію.