Це майно дістається російським олігархам: як у Криму окупанти відбирають нерухомість

За 2024 рік росіяни "націоналізували" щонайменше 1200 об'єктів нерухомості у Криму. За словами місцевого гауляйтера Аксьонова, майно належало українським бізнесменам або тим, хто буцім недружньо налаштований до Росії.

Ба більше, росіяни купують землю у заповідниках і будують там свій бізнес або дачі. Про це 24 Каналу розповів член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв, підкресливши, що уже навіть тамтешні екологи визнали шкоду кримській землі.

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Як ворог відбирає нерухомість у Криму

Барієв пригадав, що Сєргєй Аксьонов у 1990-х був рекетиром: ходив по ринках та відбирав гроші або товар у людей, які у такий спосіб намагалися прогодувати свої сім'ї. Тому для гауляйтера "націоналізація" житла українців – професійний напрямок. При чому, зараз він уже використовує державну окупаційну машину для таких дій.

Після скасування у 2021 році закону про вільну економічну зону на території Криму росіяни почали активно "націоналізувати" нерухомість насамперед на узбережжі через держдуму, або продавати їх на аукціонах російським бізнесменам. Вони, насправді ж, купують майно за невеликі кошти. У такий спосіб намагаються контролювати якомога більше комерційних об'єктів.

Крім того, окупанти на купленій землі, приміром, у заповідниках, будують свої бізнеси або дачі. Уже навіть місцеві екологи почали активно обговорювати, що такі дії завдаватимуть серйозної шкоди півострову. Площа заказників дійсно почала стрімко зменшуватися.

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Бували випадки, коли росіяни намагалися відібрати майно у приватних власників. До прикладу, випадок з квартирою президента Володимира Зеленського та житлом батьків співачки Джамали.

Вони намагаються залякувати більше людей, які є вихідцями з Криму та мають майно на півострові, для того, щоб вони не вели активну роботу проти злочинів Росії. На жаль, окупанти продовжують поводитися як окупанти. Сподіваємося лише на українські Сили оборони,

– резюмував член Меджлісу кримськотатарського народу.

Звернімо увагу, днями Збройні Сили України завдали удару по новітній російській радіолокаційній станції "Підліт-К1" на мисі Тарханкут у Криму, вивівши її з ладу.