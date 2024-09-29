Працюють комплексно: як окупанти на Херсонщині перетворюють школи на осередки пропаганди

Росіяни на окупованих українських територіях продовжують нав'язувати свою пропаганду серед місцевого населення. У зоні їхньої особливої уваги, зокрема на Херсонщині, – діти та підлітки.

Про це 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич, наголосивши, що окупанти також розташовують російських військових в колишніх школах, медичних закладах і на базах відпочинку. Також на окупованому Запоріжжі в школах проводять "уроки мужності" за участі російських солдатів.

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Повністю мілітаризують дітей

За часів російської окупації на Херсонщині чисельність місцевого населення знизилась щонайменше втричі порівняно з мирним часом.

Люди виїхали, і відповідно школи не завантажені дітьми. Тому залишились порожніми дуже багато приміщень. Росіяни використовують їх або для розміщення своїх військових, або для проведення якихось мілітарних заходів,

– пояснила Вірлич.

Школи, які відкрили росіяни, повністю мілітаризують дітей, використовуючи будь-які методи.

Окупанти поширюють нові надруковані підручники з російською пропагандою. Причому вони ці підручники друкують по кілька разів на рік і постійно підвозять. І навесні завозили, і напередодні навчального року. В цих підручниках окрім пропаганди, дуже багато ненависті до України, до її союзників, зокрема, Великої Британії і Польщі,

– наголосила вона.

Також росіяни, за її словами, проводять багато спортивних і культурних заходів на честь так званих російських військових, яких діти навіть не знають і чиї імена не запам'ятовують.

Проте постійно вкладається в пам'ять дітей "глорифікація" російських військових і ненависть до України,

– зауважила журналістка.

Крім того, окупанти з весни 2024 року посилили мілітарні гуртки на кшталт "Юнармії". Таких організацій дуже багато.

Це такі собі неонацистські угруповання, які повністю скопійовані з гітлерівських часів і переорієнтовані на нинішню Росію. Проводяться мілітарні вистави для дітей і за їх участі, постійно демонструють фільми про війну – і сучасні, і, здебільше, старі, радянські. Тобто вони працюють комплексно,

– відзначила Євгенія Вірлич.

Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі 5 дітей підірвались на міні, троє з них перебували у важкому стані. Діти знайшли її на подвір'ї своєї школи, розбитої після бойових дій. Росіяни намагалися приховати цю історію, але вона набула розголосу.