Росіяни не армія, це – орда, – Жадан про обстріл Харкова

Сергій Жадан відреагував на цинічний обстріл Харкова 28 лютого. Письменник розповів, що перед обстрілами саме їздив містом. Люди організовуються та допомагають одне одному.

Жадан зауважив, що у місті багато поліції та військових. На околицях будують блок-пости. Місцеві жителі стоять із мисливськими рушниця. Люди – злі та готові. Чекають "гостей".

Зауважте Люди лежать просто посеред вулиць: жахливі наслідки обстрілу окупантів в Харкові

Письменник наголосив: росіяни навіть не уявляють, що чекає на них у Харкові.

Привезли нашим хлопцям дві машини амуніції. Бізнесмени віддають добровольцям усе, що є на складах. Слів на адресу окупантів не добирають. Харків обстріляли "Градами", гинуть цивільні. Росіяни – це не армія, це орда,

– заявив Жадан.

Окупанти 28 лютого поранили у Харкові 15 військових та 16 цивільних людей. Кількість загиблих – наразі невідома.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.