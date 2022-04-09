Росіяни не дозволяють евакуювати жителів Луганщини, кожен день – як останній, – Гайдай

Війська країни-агресорки не дозволяють евакуйовувати мирних мешканців Луганської області. Але місцева влада робить все можливе для того, щоб якомога більше людей дісталися до безпечних місць.

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай підкреслив, що кожен день – як останній. Так він прокоментував роботу п'яти гуманітарних коридорів, які відкрили в області.

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Окупанти постійно зривають евакуацію мирного населення

9 квітня на Луганщині запрацювали п'ять гуманітарних коридорів. Цивільних вивозитимуть з Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Попасної та гірської громади. Місця зборів:

Сєверодонецьк: проспект Хіміків, 28;

Лисичанськ: ГТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вулиця Сосюри, 324, ДСНС;

Попасна: вулиця Первомайська, 42;

Гірське: вулиця Гагаріна, 13а;

Нижнє: вулиця Паркова, 13;

Рубіжне: вулиця Чехова, 11.

Щодня вивозимо людей під шаленими обстрілами – "режиму тиші" ворог не дотримується в принципі. Про що можна казати, якщо декілька спроб врятувати жителів Попасної були марними? Туди взагалі важко дістатися,

– підкреслив Гайдай.

Він також додав, що евакуація з Рубіжного по суті номінальна. А все тому, що більшість місцевих мешканців не можуть вибратися з центрального району, який окупували орки.

Глава Луганської ОВА закликав людей виїжджати та зберегти собі життя, якщо є така можливість. На них уже очікують автобуси на місцях збору.

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