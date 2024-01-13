"Квиток в один кінець": російські морпіхи не хочуть йти на штурми на лівобережжі Херсонщини
На Херсонському напрямку зменшилася кількість російських підрозділів "Шторм Z". Натомість окупанти зосередили там загони морпіхів та десантників. Але вони відмовляються йти на штурм на лівобережжі.
Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань в розмові з 24 Каналом розповів про російського військового морпіха, який відмовився виконувати бойове завдання на лівому березі Дніпра. Його затримали і, за словами депутата, окупант наразі перебуває у СІЗО.
Дивіться також В Україні почалися морози: у ISW проаналізували вплив погоди на бойові дії
"Такі повідомлення були і раніше, тому що багато хто розцінює таке бойове завдання на лівий берег, як квиток в один кінець. Фактично навіть евакуацію дуже складно забезпечити. Річка Дніпро є такою природньою фортифікаційною лінією, яку особливо у осінньо-зимовий період перетинати складно і вона знаходиться, як на долоні", – пояснив він.
Натомість наші військові вдало використовують БпЛА для розвідки та ліквідації особового складу і техніки ворога на даному напрямку.
ЗСУ тримають оборону
Російський ворог не відступає від своїх планів повернути втрачені позиції, зокрема і на Херсонщині. Утім, українські захисники стримують їх попри надскладні погодні умови.
"Наші хлопці відбивають атаки, які (тривають – 24 Канал) постійно. Російські окупанти (б'ють – 24 Канал) по цих плацдармах. Ми бачимо щоденні повідомлення і зведення скільки відбито атак. Десяток атак мінімально на день роблять окупанти, але наші морпіхи там їх знищують і військову техніку, яку окупанти направляють саме на ці плацдарми разом з атаками. Ми розуміємо, неймовірно високу ціну – життя наших хлопців, морпіхів, які знаходяться на цих плацдармах", – додав Сергій Хлань.
Ситуація на лівобережжі Херсонщини: останні новини
- Упродовж декількох місяців українські захисники утримують плацдарм на лівому березі Дніпра. Як пише видання Bild, це стало однією з найбільших пасток для окупантів за війну.
- За словами Наталії Гуменюк, станом на 12 січня було зафіксовано у чотири рази менше ворожих штурмів, ніж зазвичай. Контрбатарейна боротьба має значні результати.
- Після підриву росіянами Каховської ГЕС у червні 2023 року, під завалами досі перебувають тіла жертв. Зокрема, мовиться про тимчасово окуповану Голу Пристань. Росіяни не розбирають завали.