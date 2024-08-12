Мають виконувати наказ Путіна: чому росіяни не знімають резерви з Донецького напрямку

Прорив кордону у Курській області призвів до бойових дій в російському регіоні, які тривають вже тиждень. Росіяни намагаються стабілізувати ситуацію і перекидають на Курщину війська з інших напрямків фронту.

Ворог мав би кинути у "гарячу точку" сили з Донецької області, проте він ухвалив неправильне рішення. Таку думку висловив 24 Каналу заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь, зазначивши, що вище керівництво Росії, на щастя, робить їх дуже часто.

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Це головна помилка росіян

Росіяни, замість того щоби взяти щонайбільше сил з будь-якого напрямку навіть коштом зупинення наступу на Донбасі, і направити максимум сил на Курську область, продовжують застосовувати там тилові резерви. Хоча насправді зупинка наступу на Донецькому напрямку з військового погляду нічим Росії не загрожує.

Однак противник кидає на Курщину найбільш непідготовлені резерви, намагаючись при цьому не зупиняти наступ на Донбасі. Тому що росіянами потрібно виконувати наказ Владіміра Путіна – повністю окупувати Донецьку і Луганську області до кінця 2024 року,

– зазначив Самусь.

Ворог надалі продовжуватиме наступ на Донбасі, попри те, що зона контролю сил, що проводять операцію в Курській області, буде розширюватися. І росіяни не зможуть цими "вершками" резервів, які вони намагаються зібрати разом, нейтралізувати загрозу.

Це головна помилка Росії, яка може їй коштувати дуже дорого. Ворог буде змушений через кілька тижнів зняти резерви з Донбасу і направити їх в Курську, а можливо в Бєлгородську та навіть в Брянську області,

– підкреслив він.

Якщо зараз не відбудеться максимальна концентрація російських резервів у цих областях, на думку Михайла Самуся, сили, що просуваються наразі в Курській області, не зустрівши достатнього спротиву, почнуть закріплюватись, насичувати російську територію військами і створять достатньо велику контрольовану зону, або ж, як каже Путін, "санітарну зону".

Зауважимо, що видання The Economist пише про перекидання Росією військ у Курську область з Харківського напрямку. Проте "з життєво важливого фронту на Донбасі" вона спрямувала туди "набагато менше" сил.