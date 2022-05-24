Росіяни не покидають надій форсувати Сіверський Донець під прикриттям реактивної артилерії

Російські окупанти зосередилися на оточенні Сєвєродонецька. Та для цього їм треба перейти річку Сіверський Донець.

Противник зосереджений на проведенні наступальної операції з метою оточення міст Лисичанськ та Сєверодонецьк. Однак їм на перешкоді стоїть річка Сіверський Донець, яка не дає змогу наступати з півночі, щоб оточити цю міську агломерацію. Це їм потрібно, щоб повністю захопити всю Луганську область та вийти на адмінкордон з Донецькою областю.

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Та з форсуванням річки Сіверський Донець у російських окупантів постійно стаються негаразди. Причина в тому, що сама річка є доволі звивиста, з крутими берегами, які поросли лісом. Відтак знайти підходяще місце для переправи не так просто.

Одне з таких місць було біля селища Білогорівка. І там росіян навіть зробили декілька спроб переправи. Але всі виявилися не лише невдалими, але й катастрофічними, коли українські війська накрили вогнем ворогів в момент переправи.

Для прикладу, 11 травня російська армія втратила 485 військовослужбовців 74-ї мотострілецької бригади із направлених туди 550 осіб. А кількість розбитої російської військової техніки на цьому місці обраховується вже сотнею. Серед них як танки та інша бронетехніка, так і катери. Фактично росіяни втратили техніку однієї батальйонної тактичної групи. Ці втрати стали для росіян найбільшими одномоментними з початку війни проти України.

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Та все ж окупанти таки прагнуть створити понтонну переправу через річку, щоб перекинути свої війська. Це їм також потрібно, щоб вийти на трасу Бахмут – Лисичанськ. Контроль над цією трасою дозволить їм "перерізати" постачання української армії в Лисичанську. Поки ж траса під контролем української армії, але постійно обстрілюється росіянами.

В Генштабі ЗСУ повідомляють, що не виключається форсування противником річки Сіверський Донець на ділянці Дронівка – Білогорівка. Це на захід від того місця, де окупанти намагалися форсувати річку попередні рази.

Для вогневого прикриття форсування загарбники розгорнули підрозділи реактивної та ствольної артилерії.

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