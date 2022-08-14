росіяни не проводять масову мобілізацію в Херсоні, бо знають, чим це закінчиться, – Соболевський

окупанти намагаються поповнити резерви, мобілізовуючи чоловіків з Донбасу. Проте на Херсонщині таких випадків немає. Там ворог боїться проводити масову мобілізацію, бо розуміє, чим це може закінчитися.

Про це 24 каналу розповів перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Він зауважив, що примусової мобілізації на Херсонщині немає.

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Чиновник запевняє, що окупанти розуміють те, що більшість населення на Херсонщині не лише не підтримує "рускій мір", а взагалі ненавидить російських військових.

За словами Соболевського, росіяни розуміють, що якщо цих людей мобілізувати до своїх військ та дати їм зброю, це може для них погано закінчитися.

Але ту невелику кількість людей, яка звернулася до окупантів, щоб отримати російський паспорт, можуть примусово мобілізувати та відправити на фронт. Це можливо,

– наголосив заступник голови Херсонської облради.

Соболевський розповів про ситуацію на Херсонщині: відео



Зазначимо, що росіяни проводять примусову мобілізацію населення на тимчасово окупованих територіях України. окупанти продовжують примусову мобілізацію мешканців окупованого Донбасу, щоб поповнити свої резерви.

До слова, в американському Інституті вивчення війни заявили, що на Херсонщині більше нема мостів через Дніпро, якими росіяни можуть перекидати техніку чи зброю. Адже Каховський був останнім мостом, яким вороги могли користуватись.

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