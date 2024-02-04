А скільки заяв було: окупанти й досі не ремонтують уражений корабель "Аскольд"

Раніше стало відомо про ураження російського корабля "Аскольд", що був носієм "Калібрів". Однак схоже, що відновлювати його окупанти наразі не поспішають.

Раніше речник ВМС Збройних сил України Дмитро Плетенчук розповів про те, що у Криму готуються відновлювати російський корабель "Аскольд". Він запевняв, що судно було піднято з води та поставлено на причал.

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Росіяни не поспішають відновлювати корабель

Ще 4 листопада 2023 року Збройні Сили України знищили корабель Чорноморського флоту Росії "Аскольд", який належав до проєкту "Каракурт". Він так і не встиг взяти участь у війні проти України.

Відомо, що на той момент судно було абсолютно новим та перебувало на етапі дооснащення та кінцевих випробувальних робіт.

ЗСУ вразили "Аскольд" прямим влучення у його ракетні пускові установки. Корабель хоч і залишився на плаву, проте отримав критичні пошкодження важливих елементів. Наприклад, корвет росіянам довелося б відбудовувати фактично "з нуля".

Він був виведений з ладу. Тоді запевнили що найближчим часом ракетоносій не підлягатиме експлуатації.

За даними Повітряних сил, ураження по ворожому "Аскольду" було завдано французькими ракетами SCALP, які мають радіус дії у 560 кілометрів.

Втім, наразі окупанти навіть не намагаються відновити пошкоджене судно, попри гучні обіцянки. Про це свідчать супутникові фотографії, зроблені 30 січня.

Порівняння стану ураженого "Аскольду" / Фото із відкритих джерел

На цих кадрах немає жодних змін, порівняно із тими, які були оприлюднені 2 грудня.

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