Росіяни не вміють воювати, вони ніякі, – аналітик про перемогу України

Попри важку ситуацію в окремих містах, які нищать російські війська, Україна продовжує успішно тримати активну оборону та наближати свою перемогу над армією окупанта.

Аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков пояснив 24 каналу, що після провалу воєнного плану росіян, кожен день наближає перемогу України.

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Три рівні війни

У війни є три рівні: тактичний, оперативний і стратегічний, пояснює він. За словами аналітика, люди, на жаль, сприймають війну на тактичному рівні: десь відступаємо, десь маємо певні втрати, десь є важка ситуація. Це створює ілюзію того, що ситуація не така, як розповідає керівництво країни. Це може породжувати сумнів у тому, що все під контролем і перемога буде за нами.

Але Бєлєсков наголошує: ситуацію потрібно сприймати саме з точки зору оперативного і стратегічного рівнів. Там зовсім інші маркери успіху. І на цих рівнях ситуація розгортається на користь України.

Аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков / Фото: Громадське радіо

Чому на стратегічному рівні у нас не все так погано, як може здатись, якщо дивитись на ситуацію в окремих містах?

Нас залякували тим, що росіяни швидко прорвуть українську оборону у багатьох місцях, оточать і знищать усі наші сили. Це виявилось неправдою. Зараз в оперативному оточенні наші сили є лише у Маріуполі (станом на 6 березня – 24 канал). Але там наші військові чудово розуміють, що їхнє завдання стояти, сковувати росіян по максимуму і чинити весь можливий спротив. В усіх інших містах у росіян все не так добре.

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На Півдні росіяни просунулись найбільше, але нічого не оточили. Коло Харкова – ні. Коло Києва – ні. Наші війська продовжують чинити спротив. Вони вимотують противника. Наші сили громлять найелітніші російські групи, підрозділи та армії. Знищуються батальйонні тактичні групи 1-ої гвардійської танкової армії. Знищується десант, який намагався прорватись до Києва. Знищуються спецпризначенці. Наша армія чинить спротив, вона не оточена і не знищена. Основні комунікації не порізані. Ми виграли час на те, щоб суспільство почало реагувати, провело мобілізацію і підготувало міста. Виграли час на те, щоб міжнародна спільнота почала реагувати зброєю та санкціями, які мають страшний вплив. Цей виграний час використовується правильно.

Ми стоїмо в активній обороні. Так, десь можемо відступати, але швидко контратакуємо. Ніде не було різких проривів. Так що все добре.

Україна нищить ворога

Це – ази оперативного мистецтва. Коли у тебе менше сил, ти обороняєшся і вимотуєш ворога. Ведеш активну оборону і по максимуму зберігаєш армію. Далі наступає так звана стабілізація. Коли лінія фронту уже не рухається, ти накопичуєш сили і починаєш думати про наступальні дії. Втрата територій – це не головне. Головне – це армія. Якщо вона є і готова до спротиву – все буде. Всі території ми повернемо, оплакувати їх не треба.

Все, що зараз робить Росія, дедалі більше нагадує агонію, позбавлену логіки та сенсу. Наскільки це відповідає дійсності?

Що я бачу. Ми активно нищимо всю їхню військову еліту. Те, що буде далі, точно не буде для них кращим, буде тільки гірше. Тому вони зараз переключились на вплив міста, вплив на цивільне населення, вони тероризують вогнем артилерії, авіації та ракет. Все це – наслідок безсилля, тому що вони не змогли реалізувати свої військові цілі та завдання.

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Російська армія виявилась фейком. Вони не просто безсилі проти наших військових, вони не можуть воювати. Максимум, на що вони спроможні – навалюватись кількістю. Вони не вміють робити базові речі, коли різні роди військ взаємодіють між собою для виконання завдань. Вони шукають дірки у нашій обороні і намагаються якось рухатись там. Але і це в них не дуже виходить. Тому вони вирішили, якщо зовнішній контур оборони не вдалось прорвати, то вони будуть діяти через внутрішній контур оборони та тиснути на людей.

Отже, висновок, який можемо зробити на цей момент:

Росія не вміє воювати взагалі. У неї базових навичок загальновійськового бою і загальновійськової операції. Проти нас воює 1-ша гвардійська танкова армія, інші армії. Це вважається кращі з кращих. Але насправді – вони ніякі. Їхні десантники – вони ніякі. Спецназ – так само. Оті спецназівці, яких наші хлопці захопили, бульби пускали. Це не спецназ, а фіг зна що. Якщо в них еліта така, то я не знаю, хто прийде далі і як вони будуть воювати. Дійсно, хіба під тиском заградотрядів.

Всі їхні успіхи у модернізації та переозброєнні – повний фейк.

Як наслідок, вони зараз займаються тим, що "воюють" із цивільним населенням та об’єктами критичної інфраструктури. Так, можна сказати, що це схоже на агонію.

Всі подальші плани на загальну мобілізацію населення у Росії ситуацію для них не покращать?

Взагалі. Хай спочатку когось виловлять. Думаю, зараз російські чоловіки тікатимуть, куди попало.

Другий момент. Не буде перебільшенням сказати, що один український воїн вартий десяти російських. Яким буде співвідношення щодо цих гавриків, навіть важко сказати. Якщо вони досі не прийшли до тями, коли ми нащолкали під 10 тисяч їхніх людей та під тисячу важкої техніки, значить треба буде трошки ще пустити крові.

Активна оборона, яку зараз проводить Україна, це не зовсім те, що уявляє більшість. Спочатку ворога на дальніх підступах зустрічає артилерія та авіація. Потім, якщо щось прорвалось, його глушить протитанкові комплекси, танки і бойові броньовані машини. Чому ми можемо десь відступати, тому що в рамках активної оборони міняються оборонні позиції. Є кілька оборонних рубежів, і відступаючи армія вимотує противника. Зараз ми це відпрацьовує на ура. Навіть, якщо їх будуть трьома хвилями гнати, ми перемелемо просто все.

Тобто, зараз кожен прожитий день іде на користь Україні у цій війні?

Звичайно! Всі формування мирного часу виконали своє завдання: виграли час, не дали себе оточити і вони постійно наносять значний рівень втрат навіть там, де відступають.

Зараз немає сенсу шукати відповіді на питання "Коли закінчиться війна?" чи "Коли у росіян закінчиться техніка?". Всі завдання, які зараз потрібно виконати, виконуються успішно. Виграний час реалізовується так, як треба. Ми отримаємо допомогу від партнерів. Скоро у нас вистачить засобів на кожну одиницю російської бронетехніки, яку ми ще не спалили, або яку не тягають наші селяни. Санкції впроваджуються. Все це працює у комплексі. Скоро Росія стане державою-банкрутом, де буде повний колапс.

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Конкретної дати перемоги ми ще не знаємо. Але все йде на нашу користь. Треба тримати стрій і працювати на перемогу. Тому що перемога буде за нами.