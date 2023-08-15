Наступ росіян на Куп'янському напрямку був марним, як і спроби повернути Урожайне, – Генштаб

Наші захисники наступають на кількох напрямках та стримують противника. В той самий час наступальні плани російських окупантів зазнають невдачі.

Протягом 538 дня повномасштабного вторгнення Росії відбулось 23 бойових зіткнення. Про це мовиться у традиційному зведенні Генштабу ЗСУ.

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Які успіхи в Сил оборони

ЗСУ наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Наші воїни закріплюються на досягнутих рубежах та ведуть контрбатарейну боротьбу.

Українська авіація завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян. А наші підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 1 важливий об’єкт противника, 1 ворожий ЗРК та 2 російські артилерійські засоби на вогневих позиціях.

Росія не припиняє обстріли

Протягом доби російські окупанти завдали 42 ракетних та 44 авіаційних удари по населених пунктах і позиціях ЗСУ. Також вони 24 рази обстріляли територію нашої держави з РСЗВ.

На жаль, внаслідок агресії Росії проти України є загиблі та поранені. Серед постраждалих є діти.

Яка ситуація на фронті

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни завдали авіаційного удару в районі Степного Сумської області й обстріляли з артилерії та мінометів 20 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку окупанти спробували наступати в районах південно-східніше Вільшан та східніше Петропавлівки Харківської області, однак для них це було марно. Крім цього загарбники завдали авіаційних ударів в районах Загризового, Вільшанки й Іванівки на Харківщині та Стельмахівки на Луганщині. Також ворог бив з артилерії та мінометів по Куп'янську, Чернещині й Піщаному на Харківщині.

На Лиманському напрямку ворожа авіація била по районах Білогорівки на Луганщині та Сіверська, Веселого й Спірного на Донеччині. Ще росіяни обстріляли з артилерії Сіверськ та Колодязі.

На Бахмутському напрямку авіація противника завдавала ударів в районах Васюківки, Кліщіївки, Андріївки та Північного на Донеччині. Також у Донецькій області ворожа артилерія обстріляла понад 10 населених пунктів, зокрема, Маркове, Кліщіївку, Часів Яр.

На Авдіївському напрямку російські загарбники намагалися вести наступальні дії південніше Авдіївки на Донеччині, але вони виявилися безуспішними. Військова авіація Росії била по районах Невельського та Авдіївки, а артилерія країни-агресорки гатила по 10 населених пунктах. Серед них Авдіївка, Первомайське, Керамік.

На Мар’їнському напрямку наші захисники стримують наступ російських окупантів в районі міст Мар’їнка та Красногорівка Донецької області. Загарбники завдали на Донеччині авіаційного удару в районі Красногорівки та обстріляли з артилерії понад 10 населених пунктів, зокрема, Мар’їнку, Олександропіль, Катеринівку, Єлизаветівку.

На Шахтарському напрямку росіяни хотіли відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області, але зазнали невдачі. Авіація країни-агресорки завдала ударів в районах Урожайного, Великої Новосілки, Старомайорського, Макарівки. Понад 10 населених пунктів зазнали ворожих артилерійських обстрілів. Серед них Вугледар, Пречистівка, Рівнопіль, Благодатне, Старомайорське.

На Запорізькому напрямку Росія завдала авіаційних ударів в районах Омельника, Малої Токмачки, Новоданилівки та Роботиного. А російська артилерія обстріляла у Запорізькій області понад 20 населених пунктів, зокрема, Чарівне, Залізничне, Полтавку, Новодарівку, Степове.

На Херсонському напрямку ворожа авіація завдала ударів в районах Миколаївки та Садового. Також Росія обстріляла з артилерії Херсон і Понятівку, а на Миколаївщині – Очаків.

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