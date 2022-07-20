"Наступ буде непросто стримати": у CIT назвали умови для деокупації Півдня

Наші герої роблять все для того, аби звільнити Україну від російських окупантів. Ворог облаштовує оборону та поки що не збирається рятуватися втечею.

Наші героїчні захисники та захисниці впевнено просуваються у напрямку Херсона. Деталей операції вкрай мало, аби всі дії наших відважних воїнів були для ворога сюрпризом.

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За яких умов російські окупанти не зможуть стримати наступ ЗСУ

Аналітик Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов вважає, що звільнення Півдня – питання часу. росіяни намагаються стримати просування наших підрозділів, але незабаром їм буде все складніше утримувати свої позиції.

За приблизними підрахунками, тимчасово окуповані території на Півдні України намагаються утримати близько 15 тисяч російських солдатів.

"Там наразі є 49 армія, 20 мотострілецька дивізія, деякі підрозділи 11 десантно-штурмової бригади росії. Також вони посилені мобілізованими з територій так званих "ЛНР" і "ДНР". Ці частини займають ну дуже великий фронт, і якусь оборону вони можуть тримати тільки проти невеликих українських підрозділів", – сказав Михайлов.

На думку аналітика, явно схилити ситуацію на свою користь ЗСУ допоможуть декілька кроків.

Якщо Україна підготує або застосує вже наявні резерви й піде в якийсь потужний наступ, його буде дуже непросто стримати. Особливо, якщо вдасться знищити один чи два з трьох мостів на Херсонщині,

– заявив Михайлов.

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