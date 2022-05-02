Росіяни невдало намагалися провести демонстрації до Дня праці у Мелітополі та Бердянську
Джерело:телеграм Запорізької ОВА
У Мелітополі російські окупанти 1 травня намагалися провести демонстрацію з нагоди Дня праці. Туди прийшли приблизно 40 людей.
Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.
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Схожою була ситуація й у Бердянську. У такий спосіб окупанти намагалися створити картинку того, що у місті нібито охоче святкують День праці під червоними прапорами.
Нечисельним відвідувачам заходу окупанти роздавали заборонені в Україні георгіївські стрічки,
– повідомили у Запорізькій ОВА.
Нагадаємо, що на окупованих територіях Півдня росіяни готують чергову фейкову картинку для пропагандистських ЗМІ. Вони агітують ветеранів та дітей війни долучитися до святкування 9 травня.
Якою є ситуація у Мелітополі та Бердянську
- Ситуація у Мелітополі, що на Запоріжжі, залишається складною. Пересуватися містом стало небезпечно, оскільки росіяни почали частіше викрадати людей.
- Наприкінці квітня з'явилась інформація, що росіяни добрались до скіфського золота в Мелітополі. Однак у Запорізькій обласній військовій адміністрації спростували інформацію про викрадення колекції.
- У Бердянську окупанти призначили "нового" керівника відділу культури. Ним став колаборант Анатолій Зімін.
- За даними Запорізької ОВА, у Бердянську окупанти зупиняють пішоходів. У них перевіряють документи, переписують паспортні дані та оглядають речі. Росіяни також дивляться на їхні тіла й шукають татуювання.
- Окупанти у Бердянську захопили 2 медичні заклади. Головою міського департаменту охорони здоров'я призначили зрадника українського народу – Миколу Мірошниченка.
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