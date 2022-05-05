Росіяни облаштували на базі Куп'янської міської лікарні шпиталь
Джерело:Генштаб ЗСУ
Через суттєві втрати серед особового складу ворог нарощує системи медичного забезпечення. Вони розгортають госпіталі на окупованих територіях.
Це, зокрема, відбувається у Харківській області. На базі Куп’янської міської лікарні окупанти облаштували собі шпиталь.
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Яка наразі ситуація на Харківщині
У Генштабі доповіли, що на Слобожанському напрямку загарбники намагались відновити втрачені позиції в районі Харкова. Крім того, ворог невдало пробував наступати в районі Старого Салтова.
Росіяни досі намагаються покращити тактичне положення своїх підрозділів біля Ізюма. Вони обстрілюють з артилерії наближені населені пункти, але успіхів не мають.
Через значні втрати ворог вивів на відновлення підрозділи зі складу 4 танкової дивізії 1 танкової армії, а також 106 повітряно-десантної дивізії своєї армії.
Обстріли Харкова:
- 3 травня окупанти обстріляли центр Харкова, райони Павлового Поля та Олексіївки. Одна жінка зазнала осколкового поранення.
- У той день окупанти також обстріляли фабрику. Там виникла пожежа, через яку загинув 46-річний працівник, який перебував на території підприємства.
- 2 травня Росія атакувала Харківщину із реактивних систем залпового вогню та здійснила один артилерійський обстріл. Двоє людей з району Північної Салтівки були поранені.
Що відомо про окупацію Куп'янська
Куп'янськ розташований на півночі Харківщини. Його окупували 28 лютого.
Мер Геннадій Мацегора пішов на колабораціонізм. Він запропонував російським військовим "підтримку" і матеріальне забезпечення. Мер забезпечив загарбників транспортом, житлом, пальним та їжею.
Проти нього порушили кримінальну справу за держзраду. Однак голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що Мацегора разом з родиною втік в Росію.
До слова, жителі міста виступали проти окупантів та виходили на мітинги. 20 квітня у Генштабі повідомили, що на залізничній станції "Куп'янськ-Сортувальний" росіяни розвантажують ешелони з озброєнням та військову техніку. Туди перекидали артилерію.
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