Росіяни обнесли аптеку поблизу окупованої Горлівки та цинічно звинувати ЗСУ в обстрілі

Російські військові продовжують займатися мародерством на тимчасово окупованих територіях України. Черговий такий випадок стався у селищі Гольмівський, що неподалік Горлівки. Обидва населені пункти окуповані російською армією.

Окупанти зламали стіну та винесли з аптеки, що хотіли

Тамтешній гауляйтер Іван Приходько поспішив безпідставно звинуватити Україну в обстрілі селища Гольмівський. Так званий виконувач обов'язків "голови адміністрації" Горлівки сказав, що український снаряд начебто впав в одному з дворів.

До речі Бойовики Донеччини кажуть про 2 128 своїх загиблих, у Росії про втрати мовчать, – розвідка

Зрадник зазначив, що зафіксовано попадання у підстанцію, через що обірвані кабелі. Окрім того, за словами гауляйтера, була пошкоджена аптека. Він цинічно переклав відповідальність на Збройні Сили України, однак не пояснив логіку "удару" по аптеці.

Джерела 24 каналу у спецслужбах повідомляють, що насправді російські військові розграбували аптеку в окуповану Гольмівському. Окупанти зламали стіну та винесли, що хотіли.

Загарбники навіть полінувалися щось підірвати, щоб прикритися. За словами джерела в українських спецслужбах, так звана місцева окупаційна "влада сказала" мовчати про мародерство і традиційно говорить про обстріли з боку ЗСУ.



Росіяни тимчасово окупували селище Гольмівський / Скриншот карти бойових дій

У Донецьку почастішали обстріли та пожежі

Українські військові ніколи не обстрілювали населені пункти Донецької області й могли завдати тільки точкових ударів по позиціях окупантів.

У червні в окупованому Донецьку почали наростати кількість обстрілів. Зокрема, 6 червня російські війська знову обстріляли Донецьк, відкривши вогонь із напрямку Макіївки.

Схожий інцидент стався 10 червня, коли збройні сили вдарили по Донецьку з його ж околиць та звинуватили в цьому Україну.

Втім, місцеві жителі не вірять окупантам і заявляють, що снаряди летіли не з позицій ЗСУ. Про це донеччани активно говорили у соціальних мережах.

Загарбники намагаються відвернути увагу місцевого населення від соціальних проблем всередині окупованого Донецька. Також вони бояться повстання і хочуть, щоб місцеве населення через страх відмовилося від бунтів.

17 червня в окупованому Донецьку сталася пожежа на військовій базі росіян, через що відбулася детонація боєприпасів. Окрім того, росіяни вкотре обстріляли Донецьк, внаслідок чого снаряд прилетів у будинок місцевої колаборантки.

Чергові вибухи в Донецьку лунали 20 червня. Тоді на території тимчасово окупованого Донецька спалахнув склад із боєприпасами російських загарбників.

Раніше – у Донецьку спалахнула військова база росіян: дивіться відео