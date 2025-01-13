Біля Керченського мосту виявили розрив у боновому загородженні росіян

У Криму пошкоджено бонове загородження біля Керченського мосту. Кілька бочок, з яких російські військові виготовляють оборонні споруди, помітили на березі моря в Керчі.

Про це пише 24 Канал з посиланням на "Кримський вітер". Моніторингова група спільноти помітила розрив у загородженні на супутникових знімках.

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Розрив у боновій загорожі біля Керченкського мосту

Ще з травня минулого року російські військові почали будувати оборонні споруди навколо Керченського мосту. У жовтні захист мосту посилили плавучими боновими спорудами.

Але 12 січня в боновому загородженні, яке встановлене вздовж мосту, помітили розрив з боку Чорного моря. Повідомляється, що 11 січня ланцюг був цілісним.



Супутникові знімки показали розрив у боновому загородженні вздовж Керченського мосту / Фото "Кримський вітер"

У спільноті також публікували фото, на яких видно кілька бочок з бонових загороджень, що були викинуті на берег в Керчі під час шторму.

Бочки лежать на пляжі на Аршинцевській косі, їх ніхто не прибирає. Раніше місцеве населення розбирало їх і забирало собі метал,

– йдеться в повідомленні.



На берег винесло бочки з оборонної споруди / Фото "Кримський вітер"

Причина розриву в боновому загородженні Керченського мосту поки що невідома.

Атака дронів на Крим

10 січня у тимчасово окупованому Криму повідомили, що півострів масово атакують безпілотники. Через це росіяни перекрили Кримський міст. Російська армія підняла авіацію. Пропагандисти Кремля заявляли, що дрони збивала ППО. Ціллю безпілотників, ймовірно, були військові об'єкти Росії.