Росіяни образилися на ПАРЄ через обмеження їхньої делегації: кажуть про "дискримінацію"

Російська делегація, можливо, візьме участь в осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи дистанційно. Росіяни "образились" через невизнання їхнього щеплення російською вакциною "Супутник V".

Спікер Держдуми В'ячеслав Володін переконаний, що такі обмеження нібито – несправедливі. На його думку, Росії краще взагалі не брати участі у сесії ПАРЄ.

До теми Російську делегацію на сесії ПАРЄ обмежили в пересуванні через "Супутник V"

Росіяни кажуть про "дискримінацію"

Володін навіть назвав це "дискримінацією" парламентарів. Він стверджує, що таке рішення прийняли "з конкретною метою – лобіювати продукт великих фармкомпаній, американських та європейських".

У зв'язку з цим було б доречно не брати участі у засіданні ПАРЄ,

– сказав спікер.

ЗМІ пишуть, що члени делегації таки планують брати участь у сесії, але дистанційно.

Які обмеження встановили для росіян

Раніше сенатор Володимир Круглий розповів, що російській делегації не дозволять вільно пересуватися у Страсбурзі.

Річ у тім, що депутати не щеплені жодною з вакцин, які затвердив європейський регулятор.

Тому делегація начебто може пересуватися тільки між готелем та будівлею Ради Європи.

Однак чекають ще фінальну позицію французької сторони щодо обмежень.

Євросоюз не визнає Супутник V

Сесія ПАРЄ буде пройде у Страсбурзі 27 – 30 вересня. Її формат буде гібридним, тобто частина парламентарів може бути присутня фізично.

Всесвітня організація охорони здоров'я 15 вересня тимчасово зупинила схвалення вакцини Супутник V. Фахівці мають провести необхідні зміни.

Важливо, що препарат "Супутник V" не пройшов всіх етапів клінічних випробувань.