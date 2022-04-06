Росіяни обстрілами зруйнували понад 10 будинків у Сєвєродонецьку

6 квітня 2022 , 23:28
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Джерело:

Головне управління ДСНС України у Луганській області

Міста та села на Луганщині опинилися під щільними обстрілами російських окупантів. У Сєвєродонецьку ворог зруйнував понад 10 будинків.

Сталося загоряння щонайменш у 5 приватних житлових будинках

Рятувальники розповіли про наслідки обстрілів у Сєвєродонецьку. Там окупанти зруйнували понад 10 багатоповерхових будинків.

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Повідомляється, що сталося загоряння щонайменш у 5 приватних житлових будинках. Також через обстріли палали:

  • загальноосвітня школа;
  • торговельний центр;
  • чисельні гаражні кооперативи.


Наслідки обстрілів на Луганщині / Фото ДСНС


​Наслідки обстрілів на Луганщині / Фото ДСНС


Наслідки обстрілів на Луганщині / Фото ДСНС

Окупанти накрили вогнем Лисичанську, де сталося загоряння цеху заводу, та Рубіжне, в якому горіли житлові будинки. Рятувальники Луганської області ліквідували всі пожежі.

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Автор: Михайло Гема