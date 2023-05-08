Росіяни обстріляли Антонівку: місцевий староста та його підлегла зазнали серйозних поранень

Росіяни завдали удару по Антонівці у Херсонській області. Дві людини зазнали поранення: староста округу та його співробітниця.

8 травня росіяни завдали удару по Антонівці, поціливши неподалік Пункту незламності. Під обстріл потрапив староста Антонівського округу Сергій Іващенко разом зі своєю співробітницею.

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Жінка у вкрай важкому стані

У Херсонській ОВА повідомили, що обох поранених госпіталізували до лікарні. Проте у жінки вкрай важкі травми – множинні осколкові поранення голови, грудної клітки та живота. Лікарі роблять все можливе, аби врятувати її життя.

Сталося це в Антонівці біля Пункту незламності. Постраждалі отримали поранення різного ступеня важкості та зараз перебувають у лікарні, де їм надають усю необхідну допомогу. Стан співробітниці старостату - вкрай важкий,

– уточнив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Крім цього, росіяни обстріляли Станіслав та Кізомис.

Серед поранених у Станіславі є дитина

Незадовго до обстрілу Антонівки росіяни обстріляли Станіслав. В ОВА повідомили, що поранень зазнали шестеро людей. Одна жінка госпіталізована до херсонської лікарні з пораненнями середньої тяжкості, п'ятьом надали допомогу та відпустили додому. Серед поранених є 9-річна дитина.

Крім цього, російські загарбники вкотре скинули авіабомби на Кізомис, зруйновані два будинки.