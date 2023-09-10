Росіяни обстріляли авто іноземних волонтерів на Донеччині: є жертви та поранені

Російські військові обстріляли авто волонтерів Road2Relief в районі Часового Яру на Донеччині. На жаль, не минулося без жертв та поранених.

В організації розповіли, що близько 10 години ранку 10 вересня четверо членів команди Road to Relief ("Дороги допомоги") виїхали зі Слов'янська до села Іванівське, що в напрямку Бахмута. Зокрема, аби оцінити потреби мирних жителів. Втім, у районі Часового Яру окупанти обстріляли машину.

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Що відомо про обстріл волонтерів

По дорозі, проїхавши Часів Яр, їхню машину обстріляли росіяни. Від прямого удару автомобіль перекинувся та загорівся,

– зазначили в організації.

Додали, що в авто перебував німецький медичний волонтер Рубен Мавік, шведський волонтер Йохан Матіас Тир, канадський Ентоні "Тонко" Ігнат, а ще іспанська волонтерка й керівниця Road to Relief Емма Ігуаль.

Рубен і Йохан отримали важкі осколкові поранення й опіки, але зараз їхній стан стабільний, вони в окремих лікарнях далеко від місця події. Було підтверджено, що Тонко загинув, і його тіло було вилучено, тоді як поточний стан Емми досі невідомий,

– вранці розповіли в Road to Relief.

Зауважимо, що згодом в AP зазначили, що загибель Емми Ігуаль іспанським ЗМІ підтвердили в МЗС. Зокрема, виконувач обов'язків міністра закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес повідомив, що влада в Мадриді отримала "усне підтвердження смерті".

Додамо, у Road to Relief поки що не підтверджували цю інформацію.

Довідка. Road to Relief – це гуманітарна громадська організація, створена у березні 2022 року та зареєстрована в Україні з метою допомоги цивільному населенню, яке найбільше постраждало від російського вторгнення. Її волонтери працюють, зокрема, на Донеччині.

Організація займається евакуацією мирного населення, доставкою гуманітарної допомоги, наданням медичної допомоги, порятунком тварин, возз'єднанням сімей та доглядом за людьми похилого віку.

Внаслідок обстрілу Херсона постраждав норвезький волонтер

Зауважимо, що 3 серпня окупанти вкотре обстріляли центр Херсона. Росіяни вгатили по місту з артилерії. Внаслідок обстрілу постраждав волонтер, який приїхав з Норвегії. Йому надали необхідну допомогу та госпіталізували до місцевої лікарні.