Обстріл будинку в Чернігові: російський танкіст Куліков визнав свою провину

Російський танкіст Михайло Куліков атакував новобудову у Чернігові. Він визнав у суді, що винний.

У Деснянському районному суді 30 червня відбулось засідання у справі полоненого окупанта Кулікова, який з танка обстріляв будинок мирних мешканців. Це сталося 26 лютого.

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Розгляд справи окупанта почався 24 червня. Наступне засідання відбудеться 19 липня.

Що загрожує окупантові

На засідання суддя запитав у Кулікова: "Визнаєте?". Росіянин відповів ствердно.

Слідство встановило, що Куліков з командиром танкового батальйону Леонідом Щьоткіним їхав Кільцевою в напрямку Олександрівки. Підсудному наказали розвернути башту танка та вистрілити у багатоповерхівку. Окупант виконав злочинний наказ.

На щастя, у будинку ніхто не загинув і не отримав травм. Снаряд знищив 2 квартири та дев'ятому й десятому поверху. Танк, де перебували загарбники, підбили українські захисники. Наразі командира Щьоткіна вже обміняли. Кулікову ж загрожує від 8 до 12 років в'язниці за військовий злочин.

Що відомо про окупанта

Куліков є уродженцем Алтайського краю. Це за тисячі кілометрів від України. На територію Чернігівщини він потрапив з Білорусі.

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Ще один суд над окупантом

У Солом'янському районному суді Києва 24 червня розпочали розгляд справи російського військового Михайла Романова. Окупант у березні перебував на території Броварського району. Він вбив місцевого мешканця й з іншими солдатами зґвалтував його дружину.

Наразі Романова судять заочно. Невідомо, чи він залишився живим. Прокуратура не знайшла підтверджень смерті загарбника.

Перший суд над окупантом

Окупант, який першим постав перед українським правосуддям, є 21-річний Вадим Шишимарін. Він вбив Олександра Шеліпова – 65-річного цивільного з Сумщини. Чоловік перебував поблизу свого дому. Окупанти злякалися, що він розповість про їхнє розташування. Шишимарін повністю визнав свою провину. Йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

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