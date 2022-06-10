Росіяни обстріляли будинок у Миколаївці, в який гатили і в 2014 році: чоловіку відсікло руку

Павло Кириленко повідомив, що російські окупанти 10 червня обстріляли житловий будинок у Миколаївці. У 2014 році будівля вже постраждала від дій ворога.

Голова Донецької ОВА повідомив, що, за попередньою інформацією, в будинок влучив снаряд з РСЗВ "Торнадо". Внаслідок дій окупантів постраждав один житель. Йому відсікло руку.

Зауважте Окупанти обстрілюють Донецьк з його ж околиць та звинувачують Україну

Цей будинок по вулиці Миру вже не вперше зазнає ушкоджень. Росіяни гатили по ньому у 2014 році, але наслідки тодішнього обстрілу давно вже ліквідовано,

– мовиться у повідомленні.

Кириленко нагадав, що наразі на території Донеччини немає абсолютно безпечних місць. Голова ОВА закликав місцевих жителів евакуюватися. Він наголосив, що евакуація – рятує життя.

Росіяни обстріляли будинок у Миколаївці: дивіться відео

Окупанти обстріляли Донеччину

Генштаб ЗСУ 10 червня повідомив, що на Сході залишається найбільш напруженою. Російські загарбники обстрілюють Донеччину з літаків та вертольотів. Зокрема, аби обстрілювати місцеві населені пункти, загарбники використовують винищувачі Су-25, а також гелікоптери Ка-52 і Мі-8.

"Ворог завдав авіаційних ударів із застосуванням літаків Су-25 неподалік Мар'їнки і Красногорівки та вертольотів Ка-52 поблизу Новобахмутівки і Мі-8 у районі Олександрополя", – мовиться у повідомленні.

Однією з найгарячіших точок залишається Сєвєродонецьк. Російські окупанти ведуть штурмові дії. Ворог намагається встановити повний контроль над містом. Бої тривають.

З артилерії ворог гатив по:

Сєвєродонецьку;

Лисичанську;

Устинівці;

Тошківці;

Гірському.

Тим часом на Слов'янському напрямку окупанти готуються до відновлення наступальних дій на місто.

На Бахмутському напрямку росіяни "накривали вогнем" територію поблизу населених пунктів:

Нью-Йорк;

Золоте;

Врубівка;

Комишуваха;

Брестове;

Луганське.

Росіяни обстріляли школу у Бахмуті

Російські загарбники 9 червня обстріляли школу у Бахмуті. Внаслідок обстрілу з артилерії постраждали 2 людей. Їх екстрено госпіталізували.

На території школи спалахнула пожежа. До боротьби залучили 7 рятувальників та 1 одиницю техніки.

Важливо – втрати російських окупантів станом на 10 червня: дивіться відео