Покарання невідворотнє для кожного вбивці, – Зеленський про атаку росії на Часів Яр

російські окупанти здійснили ракетний обстріл Часового Яру. Обидва "прильоти" прийшлися на житловий сектор.

Ворог продовжує цілеспрямованого вбивати мирне українське населення. Цього разу від його ракет постраждали мешканців Часового Яру на Донеччині.

Читайте також Ракетний обстріл будинків у Часовому Ярі біля Бахмута: все, що відомо

Реакція Зеленського на обстріл Часового Яру

Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні до українців повідомив про те, що цілий день отримує оперативні новини з Часового Яру. Рятувальники продовжують активну роботу з порятунку людей з-під завалів житлових будинків, куди влучили російські ракети. Під завалами двох багатоповерхівок опинилися десятки людей.

"Шістьох вдалося врятувати. У списку загиблих 15 прізвищ, і, на жаль, це число не остаточне. Це був ракетний удар, і кожен, хто віддає наказ і виконує його, свідомо вбиває мирних людей", – сказав президент.

Він також пообіцяв, що відповідальність дотягнеться до кожного убивці, незалежно від того, скільки часу мине від скоєння злочину.

Покарання невідворотне для кожного вбивці. Нацистських вбивць знаходять навіть у 90-річному віці. Ми не хочемо чекати так довго, але покарання не уникнути. Ми знайдемо кожного, і наші правоохоронці вже зараз роблять для цього все можливе, – сказав Зеленський.

Обстріл Часового Яру: що відомо

9 липня приблизно о 21:27 дві російські ракети прилетіли у дві багатоповерхівки у Часовому Ярі. Рятувальники працюють без паузи, лише за ніч їм вдалося розібрати 70 тонн завалів.

Рятувальна операція триває, під завалами ще є багато людей.

Дивіться відео звернення Володимира Зеленського до українців на 137 день війни