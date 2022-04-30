Росіяни обстріляли Добропілля на Донеччині: поранені 7 людей, зокрема діти

Російські загарбники продовжують бити по мирних мешканцях Донеччини та цивільній інфраструктурі. 30 квітня від атак окупантів постраждав житловий квартал Добропілля.

Про це повідомив глава Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Внаслідок удару по Добропіллю відомо про щонайменше 7 поранених, серед яких – 3 дітей. Водночас пошкоджено щонайменше 6 будинків та 1 нежитлове приміщення.

Росіяни намагаються завдати нам якнайбільшої шкоди, але за кожен злочин доведеться відповідати,

– підкреслив Кириленко.

Наслідки удару по Добропіллю / Фото Павла Кириленка

Водночас він нагадав, що у ніч проти 30 квітня окупанти завдали авіаудару по школі у Привіллі Черкаської громади. Пошкоджені також сусідні будинки.

Яка ситуація на Донбасі

Наразі у Донецькій області тривають важкі бої. Російські окупанти не полишають спроб захопити регіон та ведуть активний наступ. Так, ворог завдає авіа- та ракетних ударів по всій лінії фронту. Російська артилерія продовжує обстрілювати позиції ЗСУ, а також цивільні та інфраструктурні об'єкти.

Росіяни намагались прорватися у Мар'їнку, Красногорівку та Новомихайлівку, але наткнулися на сильний опір Збройних Сил України й зазнали невдачі. Також ворог продовжує активно обстрілювати з артилерії місто Лиман та прилеглі до нього громади.

У Генштабі ЗСУ заявили, що російські війська намагаються проводити активний наступ одразу в декількох регіонах України – на Харківщині, а також у Луганській та Донецькій областях.

Українські захисники успішно ліквідовують російських загарбників, які прийшли на нашу землю. Станом на 30 квітня загальні втрати ворога становили 23 200.

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