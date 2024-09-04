Росіяни обстріляли дорогу на виїзді з Торецька: під ударом люди, які намагалися евакуюватися

Росія атакувала дорогу на виїзд з Торецька Донецької області. Під удар потрапила машина, якою з міста намагались виїхати мирні люди.

Речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва розповіла, що окупанти завдали удару 4 вересня. До речі, окупанти намагаються захопити Торецьк, за місто тривають бої.

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Що відомо про удар ворога

Анастасія Мєдвєдєва розповіла, що окупанти поранили чоловіків:

двох 51-річних;

одного 47-річного.

На момент атаки вони перебували в автомобілі, намагаючись виїхати з міста. У них діагностували мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, а також акубаротравми (контузії – 24 Канал),

– розповіла речниця прокуратури.

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Важливо. Аналітики американського Інституту вивчення війни у червні 2024 року пояснювали, що вороги почали новий наступ на Торецьк.

До речі, очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін заявляв 27 липня, що Росія знищила Торецьк на 70%. Посадовець 4 вересня заявив, що у місті залишається 1,7 тисячі цивільних.

"Дуже складно, дуже важко завозити гуманітарну допомогу, тому що ворог прострілює всі під'їзні шляхи не тільки ствольною артилерією, але і дронами", – пояснив каже Філашкін.