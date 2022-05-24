Росіяни обстріляли Гуляйполе: пошкоджена друкарня, у гаражі СТО спалахнула пожежа

Російські окупанти 23 травня обстріляли цивільну інфраструктуру Гуляйполя та селища Полтавка Пологівського району Запоріжжя.

Внаслідок обстрілів пошкодили приміщення місцевої друкарні у Гуляйполі. Там вибили вікна та пошкодили стіни будівлі.

Зауважте У Василівці зібрали вже 3 БТГр росіян, вони збираються атакувати Запоріжжя, – Арестович

Зруйновані будинки цивільних

Окупанти влучили снарядом у гаражі станції технічного обслуговування. Спалахнула пожежа, тож об’єкт фактично знищено.

У селі Полтавка російські обстріли теж зруйнували приватні будинки місцевих жителів: вибиті вікна та двері, пошкоджено дахи домівок. У деяких людей пошкоджено двори, гаражі та господарчі прибудинкові споруди.

Інформації про потерпілих поки немає. Правоохоронці все задокументували для відкриття кримінальних справ. Також показали світлини із наслідками обстрілів.

Обстріляне Гуляйполе та Полтавка:

Яка ситуація на Запоріжжі

У Генштабі ЗСУ 24 травня повідомили, що на Запорізькому напрямку окупанти посилюють угруповання військ, бо хочуть поновити наступ у напрямку Василівка – Кам’янське. Зараз здійснюють перегрупування, збільшують особовий склад та техніку, нарощують логістичне забезпечення підрозділів.

Основні сили загарбники тримають в межах Оріхова, Гуляйполя, а також Великої Новосілки Донецької області.

Росіяни постійно обстрілюють населені пункти. Наприклад, вони гатили по селищу Новояковлівка Комишуваської громади. Ворожі снаряди зруйнували та знищили кілька будинків, а також дитячий садок. На жаль, одна людина загинула.

Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович також попередив, що загарбники назбирали у Василівці аж 3 БТГр. Зараз в місті більше окупантів, ніж місцевих жителів. За словами політика, росіяни хочуть рухатись на Запоріжжя.

Крім того, росіяни погрожують місцевим жителям на тимчасово окупованих територіях. Вони говорили жителям села Водяне, що зруйнують їхній населений пункт, коли будуть відступати.

Тим часом ЗСУ знищують ворогів у регіоні. У період з 20 по 23 травня українські військові приземлили 8 безпілотників "Орлан-10", ліквідували 9 окупантів, поранили 16, знешкодили ворожий танк, 5 бойових броньованих машин

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