Росіяни обстріляли Херсон з мінометів: загинув місцевий
17 листопада 2022 , 19:35Читать новость на русском
Джерело:Офіс генпрокурора
Російські окупанти 16 листопада обстріляли звільнений Херсон. На жаль, є загиблий. Місцевий житель зазнав смертельного осколкового поранення.
Так, росіяни вгатили по Херсону з мінометів. Біля місця влучання снаряда повибивало вікна в багатоповерхівці.
Важливо ЗСУ вийшли на рубіж на правому березі Дніпра: скільки населених пунктів звільнили
Херсонська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальній справі. Розслідують як порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Слідчі оглянули місце "прильотів" та задокументували наслідки ворожих ударів.
Наслідки обстрілу Херсона / Фото Офісу генпрокурора
Яка ситуація в Херсоні та області
- ЗСУ вийшли на рубіж на правому березі Дніпра. У Генштабі повідомили, що на Півдні вже звільнили 198 населених пунктів, тобто 5 580 квадратних кілометрів території.
- Однак у Херсонській області є велика вибухо-мінна небезпека. Тому мешканців просять наразі не повертатись, а тих, хто залишився, тимчасово виїхати.
- У Херсоні з'являтимуться пункти допомоги. Там запустять публічні точки Wi-Fi, щоб мешканці могли підтримувати зв'язок з рідними та близькими.
- Укренерго спільно з "Херсонобленерго" та "Миколаївобленерго" вже розробили резервну схему живлення Херсонщини та приступили до її реалізації.
- Крім того, СБУ у Херсоні займається виловом тих, хто вважав, що "Росія тут назавжди".
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