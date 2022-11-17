Росіяни обстріляли Херсон з мінометів: загинув місцевий

Російські окупанти 16 листопада обстріляли звільнений Херсон. На жаль, є загиблий. Місцевий житель зазнав смертельного осколкового поранення.

Так, росіяни вгатили по Херсону з мінометів. Біля місця влучання снаряда повибивало вікна в багатоповерхівці.

Важливо ЗСУ вийшли на рубіж на правому березі Дніпра: скільки населених пунктів звільнили

Херсонська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальній справі. Розслідують як порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Слідчі оглянули місце "прильотів" та задокументували наслідки ворожих ударів.



Наслідки обстрілу Херсона / Фото Офісу генпрокурора

Яка ситуація в Херсоні та області

ЗСУ вийшли на рубіж на правому березі Дніпра. У Генштабі повідомили, що на Півдні вже звільнили 198 населених пунктів, тобто 5 580 квадратних кілометрів території.

Однак у Херсонській області є велика вибухо-мінна небезпека. Тому мешканців просять наразі не повертатись, а тих, хто залишився, тимчасово виїхати.

У Херсоні з'являтимуться пункти допомоги. Там запустять публічні точки Wi-Fi, щоб мешканці могли підтримувати зв'язок з рідними та близькими.

Укренерго спільно з "Херсонобленерго" та "Миколаївобленерго" вже розробили резервну схему живлення Херсонщини та приступили до її реалізації.

Крім того, СБУ у Херсоні займається виловом тих, хто вважав, що "Росія тут назавжди".

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