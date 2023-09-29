Росія вранці обстріляла Херсон: під удар потрапили комунальники

Зранку 29 вересня російські загарбники вкотре обстріляли Херсон. Під удар потрапили працівники комунального підприємства.

Люди наводили лад у центральній частині Херсона. Зараз вони у лікарні.

Важливо Росіяни атакували Херсон з артилерії: щонайменше 3 жінки загинули

Росія знову вдарила по Херсону

29 вересня під удар потрапили працівники комунального підприємства, котрі прибирали у центральній частині Херсона. Обидва – зараз у лікарні. У 24-річного чоловіка важкі травми кінцівок. У його колеги, 68 років, діагностували поранення ока та контузію.

В ОВА уточнили, що дві поранених людини – працівники КП "Парки Херсону".

Також внаслідок обстрілів пошкоджено автівку комунальників, у навколишніх будинках – вибило вікна.

Наслідки ворожого обстрілу / фото ОВА, прокуратури

Правоохоронці вже розпочали розслідування. Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією Росії.

Росія вдарила по Херсону 29 вересня: дивіться відео

Яка ситуація на Херсонщині сьогодні