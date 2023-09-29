Росія вранці обстріляла Херсон: під удар потрапили комунальники

29 вересня 2023, 10:18
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Джерело:

Олександр Прокудін

Зранку 29 вересня російські загарбники вкотре обстріляли Херсон. Під удар потрапили працівники комунального підприємства.

Люди наводили лад у центральній частині Херсона. Зараз вони у лікарні.

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Росія знову вдарила по Херсону

29 вересня під удар потрапили працівники комунального підприємства, котрі прибирали у центральній частині Херсона. Обидва – зараз у лікарні. У 24-річного чоловіка важкі травми кінцівок. У його колеги, 68 років, діагностували поранення ока та контузію.

В ОВА уточнили, що дві поранених людини – працівники КП "Парки Херсону".

Також внаслідок обстрілів пошкоджено автівку комунальників, у навколишніх будинках – вибило вікна.

Наслідки ворожого обстрілу / фото ОВА, прокуратури

Правоохоронці вже розпочали розслідування. Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією Росії.

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Яка ситуація на Херсонщині сьогодні

  • За минулу добу противник здійснив 96 обстрілів, випустивши 671 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, АГС, СПГ, авіації та БПЛА.
  • По місту Херсон ворог випустив 45 снарядів.
  • Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію парку у Бериславському районі.
  • Через російську агресію 3 людини загинули, ще 5 – дістали поранення.
  • 28 вересня росіяни обстріляли Херсон з артилерії. Відомо про трьох загиблих жінок.
  • Також у Ромашковому Білозерської громади російськими обстрілами пошкоджено комунікації. У населеному пункті вже відновлено газопостачання. Нині енергетики лагодять мережі електроживлення. Як тільки їх відремонтують, у селі зʼявиться і водопостачання.
Автор: Софія Ропан